Kalev/Cramo Ühisliiga järgmine vastane palkas endise Leedu NBA-mehe

Kuzminskas alustas hooaega Piraeuse Olympiacoses, aga pärast peatreener David Blatti lahkumist oli tema roll oodatust väiksem.

"Läksin Olympiacosesse seetõttu, et Blatt kutsus mind sinna isiklikult. Mulle meeldis Olympiacose võistkond väga ja Blatti käe all oli suur au mängida. Aga nagu teame, siis muutus kõik üleöö. Pärast treenerivahetust muutus minu roll oluliselt. See ei vastanud enam minu ambitsioonidele," selgitas Kuzminskas klubivahetust.

Huvitaval kombel ei sujunud Kuzminskase koostöö just kaasmaalase Kestutis Kemzuraga, kes Blatti asendas. Hiljuti liitus Olympiacose treeneritetiimiga ka teine leedulane Donaldas Kairys.

Euroliigas jäi Kuzminskase arvele keskmiselt 13 minutit ja 5,8 punkti. Varem on 30-aastane leedulane esindanud ka Milano Olimpiat, Malaga Unicajat, Kaunase Žalgirist ja Šiauliaid. Aastatel 2016-2017 mängis ta NBA-s New York Knicksi eest.

Lokomotiv-Kuban on VTB Ühisliigas kolme võidu ja kahe kaotusega neljandal kohal, Kalev/Cramo paikneb kolme võidu ja kolme kaotusega seitsmendal positsioonil.