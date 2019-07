Kalev/Cramo president: kui Riia VEF Ühisliigasse tagasi ei tule, tekib ka meil küsimusi

"Minu teada võttis VEF vaheaasta. Neil olid kuni 40 protsendi ulatuses majanduslikud kärped. Aga kui nad järgmisel aastal ka Ühisliigat ei mängi, siis on meil tõesti küsimusi," ütles Linamäe Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Üldiselt oleme seadnud sportliku poole esimeseks (mitte poliitika). Kui läheb väga poliitiliseks, oleme sunnitud ka loobuma. Aga vaatame. Kui meil pole teist liigat, kus meile pakutakse 13 kodu- ja võõrsilmängu, siis Ühisliiga on eurosarjadele ainuke alternatiiv," lisas ta.

Linamäe sõnul on tähtis, et Poola klubi Zielona Gora Stelmet jätkab Ühisliigas. Vastasel juhul mängiksid lisaks Kalev/Cramole sarja ainult Venemaa, Valgevene ja Kasahstani tiimid. "Siis tekiks küsimus, mida meie siin teeme? Aga tänasel päeval on ta ikkagi Ühisliiga, mitte Venemaa liiga."

Delfi andmetel peaks Kalev/Cramoga liituma Läti koondislane Aigars Škele. Tegemist on uuele peatreenerile Roberts Štelmahersile tuttava tagamehega, kes pallis tema käe all Ventspilsis. Mullu mängis 26-aastane Škele Prantsusmaa kõrgliigas viimasele kohale jäänud Antibes' ridades.

"Ei saa praegu seda infot kinnitada," sõnas Linamäe. Aga kas huvi Škele vastu on? "Jään vastuse võlgu."