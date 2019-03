Kalev/Cramo peatreener sattus vaimustusse: see oli suur samm play-off'i suunal

"Tahtsime väga kodupublikule head mängu pakkuda. Eriti pärast halba esitust Tallinna Kalev/TLÜ-ga. Täna oli palju tähtsam mäng ja me alustasime kenasti. Skoorisime kiirelt palju punkte. Kuid esimesel poolajal jäi meil puudu kaitselahendustest, eriti üks-üks mängu puhul. Teiseks poolajaks suutsime osad mured lahendada ja me väärisime tänast võitu igati. Jagasime palli, mängisime meeskonnana. See oli suur samm play-off'i suunal," kõlas Kairyse hoogne kokkuvõte mängust.

Kas meeskond mängis hästi või oli vastane nõrk? Tsmoki on VTB liigas kaotanud üheksa mängu jutti. "Ma ei taha vastase tugevusest rääkida. Tahan pigem rõhutada seda, et see mäng ja võit olid meile äärmiselt olulised. Tulla õige suhtumisega ja olla vastasest parem. Olla fokuseeritud kogu mängu vältel, ka pärast vahe sissesaamist esimesel poolajal. Mitte raisata oma edu ning mulle tundub, et me saime püstitatud eesmärkidega hakkama," oli leedulane rahulolev.

Järgmise mängu VTB Ühisliigas peab Kalev/Cramo 11. märtsil kui võõrustatakse heas hoos olevat BC Astana meeskonda.