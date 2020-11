Kalev/Cramo neljapäevane vastane sai 33-punktilise kolaka

Zenit tegi koroonakolde tõttu üle kolme nädala kestnud mängupausi, aga Astana vastu see tunda ei andnud. Juba esimene veerand võideti Astana vastu 27:14, poolajaks oli edu 38:27.

Zeniti resultatiivseimana viskas Kevin Pangos 14 punkti, Astana kasuks tõi Michael Thompson 16 punkti.

Zenit on võitnud kõik senised viis Ühisliiga mängu, Astana on viiest kohtumisest suutnud võita vaid ühe. Kalev/Cramol on tabelis kolmest mängust kolm kaotust.

Kalev/Cramo ja Astana matš peetakse neljapäeval kell 19 Saku suurhallis.

Ühisliiga tabeliseis:

