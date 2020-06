Kalev/Cramo mänedžer kinnitas: jätkame VTB Ühisliigas

„Jätkame VTB Ühisliigas ja Eesti-Läti liigas, aga eelarvet alles koostame ja oleme sellega lõpusirgel," rääkis Sibul Õhtulehele. „On sponsoreid, kes teatasid, et enam ei saa jätkata, ja neid, kes soovivad veel proovida. Tuntav enamik ootab, et mis sügise poole saab,“ jätkas ta ja lisas, et VTB liigalt tulev rahaline tugi ei erine eelnevate aastate omast. Kalev/Cramolgi jäi eelmisest hooajast üles kohustusi, mida loodetakse riigi toe ja omavahenditega ära klaarida.

