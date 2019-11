Kalev/Cramo järgmine vastane jäi peatreenerita

Banchi, kes asus Venemaa klubi juhendama alles neli kuud tagasi, viimaseks mänguks jäi neljapäevane EuroCupi kohtumine Veneetsiaga, mis kaotati 61:66. Lokomotiv-Kuban on eurosarjas võitnud seitsmest mängust vaid kaks. VTB Ühisliigas on seis parem ning tabelis on kolm võitu ja kaks kaotust.

Kogenud Banchi on varem juhendanud Eesti koondise liidrit Kristjan Kangurit nii Siena Montepaschi kui Milano Olimpia klubides.

Kalev/Cramo (3-3) kohtub Krasnodari klubiga sel pühapäeval võõrsil. Lokomotiv-Kuban sai selle nädala alguses ka olulist täiendust, kui palgati Pireuse Olympiakosest lahkunud ääremängija Mindaugas Kuzminskas.

Kalev läheb pühapäevasele mängule vastu täiskoosseisus: Sander Raieste, Sten Sokk, Tanel Kurbas, Kristjan Kangur, Janari Jõesaar, Martin Dorbek, Aigars Škele, Kristjan Kitsing, Martin Paasoja, Kyle Vinales, Jonathan Holton ja Calvin Godfrey. Godfrey teeb seejuures pühapäeval oma Ühisliiga-debüüdi.