Kalev/Cramo esitas VTB Ühisliigas mängimiseks avalduse

"Kalev oli esimene klubi, mis järgmiseks hooajaks avalduse ära saatis. See on suurepärane uudis, sest see näitab, et klubi suutis rahaliste raskustega toime tulla ja on järgmiseks hooajaks valmis," rääkis Korstin.

Endine tippkorvpallur lisas, et Ühisliiga loodab uut hooaega alustada oktoobris. Võimalik, et esimestel kuudel tuleb mänge pidada tühjade tribüünide ees. Sõltumata piirangutest loodetakse korraldada täishooaeg, ütles Korstin.