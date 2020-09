Kalev/Cramo esimest vastast laastab koroonaviirus

Kalev/Cramo pidi 23. septembriks sõitma külla Krasnodari Lokomotiv Kuban meeskonnale. Eile aga selgus, et Lokomotivi ridadesse kuuluvatel meeskonnaliikmetel on avastatud koroonaviirus.

Homme ja ülehomme pidi Lokomotiv osalema kontrollturniiril Peterburis, kuid klubi kodulehel ilmunud uudises kirjutatakse, et meeskond sinna ei sõida.

„Seoses sellega, et mitmed meeskonna liikmed said koroonatestile positiivse vastuse, jääb turniiril osalemine ära,“ kirjutab klubi koduleht. Meeskonna meditsiiniteenistuse juhi Konstantin Šubini sõnul saadeti proovid kordustestimisele. „Neljapäeval saame vastused. Selle ajani on treeningud peatatud ja kõik meeskonna liikmed viibivad isolatsioonis,“ sõnas ta.

Esialgu pole teada, mis saab Lokomotivi ja Kalev/Cramo vahelisest mängust. Kui ka kordustestid osutuvad positiivseteks, on selle kohtumise toimumise kohal suur küsimärk.