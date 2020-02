Kalev ebaõnnestus ja langes tabelis

Jenissei vastu võitis Kalev esimese veerandaja tänu Sten Soku koos lõpusireeniga tabatud ülikaugele kolmesele 26 : 22, aga poolajaks jäädi 37 : 40 kaotusseisu. Kolmandal veerandajal suurendas Jenissei vahe kiirelt kahekohaliseks. Lõpuks kaotas Kalev 73 : 86.

Kalevlaste resultatiivseim oli Aigars Šķēle 14 punktiga. Michael Finke lisas 13 ja Sten Sokk 12 punkti. Vastastele tõi Garlon Green 17 punkti.

„Palju õnne Jenisseile võidu puhul. Nad väärisid seda, nad võitlesid. Ma ei saa öelda, et minu mängijad ei võidelnud, aga nagu näha, siis suurt midagi ei õnnestunud. Ka visked ei läinud sisse,” rääkis Kalev/Cramo peatreener Roberts Štelmahers pärast kohtumist.

„Meie võistkonnal on Ühisliigas võitude saamiseks vaja mängida kõrgel tasemel. Täna ei olnud see päev,” lisas ta.

Jenissei juhendaja Dražen Anzulović oli mõistagi rõõmsam. „Kalevi võitmine oli suur katsumus, sest meil on viimasel ajal olnud palju probleeme. Austasime vastast väga, sest teadsime, et vastu tuleb tugev võistkond,” lausus Anzulović.

Seitsme võidu kõrvale üheksanda kaotuse saanud Kalev langes tabelis seitsmendaks. Täpselt sama seis on ka Jenisseil ja Permi Parmal, aga omavaheliste kohtumiste parem punktide vahe annab eelise Venemaa klubidele. Tabel on äärmiselt tihe – 11. kohal asuval Peterburi Zenitil on kuus võitu ja kümme kaotust.