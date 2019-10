Kaasani Unicsi peatreener: kaotus Kalev/Cramole on meie jaoks šokk

"Kõigepealt soovin Kalevile õnne, Eesti tiim tegi väga hea mängu," vahendas kreeklase pressikonverentsil öeldud sõnu Ühisliiga koduleht.

"See kaotus on meie jaoks suur šokk. On asju, mida ma ei suuda seletada. Võib-olla alahindasime natuke vastast. Kalev tegi sel nädalal Nižni Novgorodi vastu muljetavaldava esituse, seega teadsime, kelle vastu läheme. Aga täna paistis, et me polnud lihtsalt mänguks valmis," sõnas Priftis.

Kalev/Cramo loots Roberts Štelmahers jäi tagasihoidlikuks.

"Olen võiduga väga rahul. Kui saad 20 punktiga juhtima, pole edu säilitamine kuigi lihtne, eriti kui vastane on nii tugev nagu Unics. Aga täna olime hästi valmis," lausus lätlane.