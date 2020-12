Ilusa esituse teinud Janari Jõesaar sai lõpuks sõiduvette: olen seda hetke oodanud

Kalevi „kadunud poeg” suutis hoolimata tänavuse hooaja napist mängupraktikast kiiresti võistkonda sulanduda ja tõi juba esimeste minutitega üheksa punkti.

„Kütsin ennast kohtumise eel üles - sain aru, et täna on hea võimalus. Tahtsin endast head muljet jätta ja enesekindluse üles leida. Hea, et visked kohe sisse hakkasid minema ja suutsin enesekindel olla. Kindlasti aitab see tulevikule kaasa,” ütles Hispaania klubist Manresa lahkunud Jõesaar pärast kohtumist.

"Olen seda hetke oodanud (et saaks palju mänguaega). On hea tunne taas mina ise olla ja teha platsil seda, mida hästi oskan," lisas Manresas suure osa ajast pingil veetnud ääremängija.

Kohanemine oli Jõesaare jaoks üsna kerge, sest peatreener Roberts Štelmahers juhendas võistkonda ka eelmisel hooajal, kui Jõesaar ridamisi häid esitusi tegi. Pealegi hoidis Jõesaar Hispaanias ennast Kalevi tegemistega kursis.

"Tunnen ennast võistkonnas hästi. Peatreener on tuttav ja üldises plaanis tean, mida teha tuleb. Suuri muutuseid minu jaoks Kalevis toimunud pole. Liikumised tulevad iga hetkega meelde ja kohanemisel on see kindlasti kasuks. Leegionäre varem ei teadnud, aga paari päeva jooksul olen neid tundma õppinud. Tunduvad toredad kutid, midagi halba pole küll kellegi kohta öelda," lausus Jõesaar.