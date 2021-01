Himki kannatus katkes, Kurtinaitis vallandati

"Kõik, kes armastavad ja toetavad Himkit - fännid, sponsorid, partnerid - ei osanud oodata, et me leiame end nii keerulisest seisust ja meie tiim näitab selliseid tulemusi," teatas klubi tegevjuht Pavel Astahhov Himki pressiteate vahendusel.

"Hindame kõrgelt Rimas Kurtinaitise panust meie klubi arendamisel. Meie ajaloo ilusamad leheküljel on seotud temaga, kuid meil polnud muud võimalust. Me otsustasime Rimase vallandada ja määrata Andrei Maltsevi (hiljuti palgatud abitreener - toim.) ajutiseks peatreeneriks. Maltsev on tugev spetsialist, kes on töötanud Euroopa kogenud peatreenerite käe all. Anname Maltsevile võimaluse end peatreenerina tõestada," lisas Astahhov.

Himki on hetkel Euroliigas viimasel kohal, olles võitnud vaid kaks mängu 20-st. VTB Ühisliigas on meeskonna arvel viis võitu ja viis kaotust, mis ei anna ühele favoriidile enamat 7. kohast.

Kurtinaitis oli Himki peatreeneriks alates 2019. aasta jaanuarist. Varem töötas ta samal ametikohal ka aastatel 2011-2016.