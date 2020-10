Himki ei suuda kuidagi august välja tulla: Ühisliiga keskmiku vastu mängiti eduseis maha, Šved ladus telliseid

Teisel poolajal suutis Himki maha mängida 14-punktilise eduseisu, neljanda veerandi võitis Avtodor 29:17.

Avtodori kangelaseks tõusis 20-aastane venelane Nikita Mihhailovski, kes tabas lõpuminutitel kaks kolmepunktiviset. Mihhailovski arvele jäi 16 punkti ja 5 lauapalli, võitjate resultatiivseim oli 23 punktiga Nate Mason.

Himki kasuks viskasid Jordan Mickey ja Greg Monroe vastavalt 24 ja 19 punkti, 21 viskest vaid 6 tabanud Aleksei Šved piirdus 17 punktiga. Himki ridades kauaoodatud debüüdi teinud Errick McCollum ei suutnud kümne minutiga skoori avada.

"Raske on midagi kommenteerida. Me ei suuda august välja tulla. Mängijad on tagasi, aga vorm mitte. Peame aru saama, et oleme Himki, mis mängib Euroliigas. Meil peaks olema rohkem enesekindlust. Aga kui otsustavad hetked kätte jõuavad, kulgeb kõik keskpäraselt," rääkis Himki peatreener Rimas Kurtinaitis Ühisliiga kodulehele.

Himki on Ühisliigas võitnud kuuest mängust kaks, Euroliigas pole võimsa koosseisuga klubi suutnud viie kohtumisega võiduarvet avada.

Ühisliiga tabeliseis:

