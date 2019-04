FOTOD | Kalev/Cramo suutis Ühisliigas Venemaa tippklubiga sammu pidada ühe poolaja

BC Kalev/Cramo - Kaasani Unics

Kohtumise lõppnumbrid 107:95 Unicsile.

88:104 Dorbekult kolmene. Viimane minut läks käima.

85:102 Lewis ja Moultrie kombineerisid ilusa alley-oop pealtpaneku.

83:100 Moultrie vabaviskejoonelt 1/2.

Poolaja lõpetas Unics sellise rünnakuga: https://twitter.com/VTBUL/status/1115661567209689088

82:100 Uuesti võetakse aeg maha. Lõpuni 3.03.

82:98 Salaš korvi alt.

80:96 Moultrie keskpositsioonilt.

78:96 Cramo peatreener Kaitys võttis aja maha. Mängida 4.25.

78:93 Dorbekult kolmene.

75:91 Lewis läbiminekust. Unicsi peatreener võtab aja maha. Mängida 6.26.

73:91 Mirkovici kena sööst korvi alla.

71:89 Kalevlastelt ka kolmene. Nüüd on läinud loopimiseks.

68:89 McCollumilt kolmene. Täiesti pidurdamatu, 33 punkti koos.

68:86 Moultrielt punktilisa.

66:86 McCollum teeb, mis ise tahab. Seekord keskpositsioonilt.

66:84 Kitsingult vahepeal kolmene.

63:82 McCollum seekord korvi alt. 28 punkti isiklikus kontos ja visked väljakult 10/11.

63:80 Kolmas veerandaeg otsustas mängu. Hetkel tundub nii.

63:78 Mirkovici kolmene toob natukenegi leevendust.

https://twitter.com/VTBUL/status/1115665149258498048

61:78 Kolesnikovilt 2+1 rünnak.

Algas veerandaja viimane minut.

61:75 Klimenkolt 2+1 rünnak.

61:72 Lynch vabaviskejoonelt 1/2.

60:72 Ponkrašov vabaviskejoonelt.

60:70 Wrotenilt kolmene. Kas Kalev saab uuesti mängu sisse? Mänguaega on küll ja veel...

57:70 Lynch upitas ründelauas palli korvi.

55:70 McCollumilt veel üks tabav kaugvise ja Kairys võttis arupidamise aja. Veerandaega mängida 2.57.

55:67 McCollum on jõudnud juba 23 punkti peale.

55:65 Keeduselt kolmene.

52:63 Klimenko korvi alt, vahe on sisse tulnud. Veerandaega mängida 4.10.

52:58 Lewiselt nulli otsast kolmene.

Lynch eksis mõlemal vabaviskel. Ebasportliku vastastele ikkagi ei antud.

Cramo on saanud hästi ründelauda ja praegu vaadatakse, kas Lynchile tehti ebasportlik viga.

49:54 Lewis korvi alt seljataha viskega.

47:52 McCollum sopsas kolmese, õnneks Mirkovic lajatas kohe vastu.

44:49 Moultrie lähiviskest.

Teine poolaeg kohe algab. Kaelvil väljakul sama viisik, mis kohtumise alguses - Kangur, Kurbas, Mirkovic, Lewis ja Moultrie.

Unicil 14 punkti mees McCollum, 10 punkti on lisanud Smith. Tagamehed veavad.

Kalevi resultatiivseim avapoolajal 13 punktiga Moultrie, Lewis lisas 9 punkti.

https://twitter.com/VTBUL/status/1115659033434836992

42:47 vastased võtsid viimast, Ponkrašov tabas kolmese. Poolaeg läbi.

42:44 Mirkovici läbiminek. Unics kasutab teist minutit, mängida 6,5 sekundit.

40:40 Lewis sopsas kolmese.

37:40 Unicsi mehed tegid pahandust ründelauas. Kairys võttis aja maha. Poolaega mängida 2.09.

37:38 Kaimakoglu lähiviskest.

37:36 Moultrie poolkiirest võimmsalt pealt!!! Unicsi peatreener võtab aja maha. Poolaega mängida 3.31.

35:36 N'Dour viib vabaviskejoonelt Unicsi taas ette.

35:33 Kangur ründelauas ja punktid ka lisaks. Poolaega minna 4.38.

33:33 Lewiselt kolmene.

30:31 Lewis läbiminekust. Päris osav vise otsajoonelt läbiminekul.

28:29 Moultrie vabaviskejoonelt 1/2.

27:29 Vastased poolkiirest. Kairys võttis aja maha. Poolaega mängida 7.00.

27:27 Unics on taaskord jõudnud viigini.

Jälle Kairyselt kolm vahetust korraga. Päris huvitav lähenemine.

27:22 Lynch vabaviskejoonelt 2/2.

Suurepärane viskeblokeering Lynchilt!

25:22 Lynch pealt. Veerandaeg Kalevile!

23:22 Lynch vabaviskejoonelt 1/2, Kitsing võttis ründelaua.

22:22 Vastased tabasid kolmese. Käib veerandaja viimane minut.

22:17 Wrotenilt 2+1 rünnak.

19:15 Wroten vabavisetest.

17:13 Moultrie korvi alt.

Ka Keedus ja Kitsing esimest korda väljakule. Ning Wroten ka. Väga lühikese ajaga neli vahetust. Liiga riskantne?

Mängitud viis ja pool minutit. Lewis väljakult ära ja Dorbek sisse.

15:11 Moultrie vabaviskejoonelt 2/2.

13:9 Moultrie korvi lähistelt.

11:7 Kangur korvi alt.

9:7 Mirkovic vabaviskejoonelt 2/3.

7:4 Moultrie vabaviskejoone kaare juurest.

7:7 Kaimakoglu 2+1 rünnak. Mängitud kolm ja pool minutit.

5:4 Moultrie kauge kahene.

3:4 Lewis vabaviskejoonelt 1/2.

Unicsil väljakul - Kaimakoglu, Ejim, Morgan, Smith ja Sergejev.

2:2 Unicas avas skoori kiirrünnakust, Kurbaselt floater.

Mäng läks käima!

Cramo algviisik - Mirkovic, Kangur, Moultrie, Kurbas ja Lewis.

https://twitter.com/unicsbasket/status/1115593607161962497

Cramol on kõik olulised tegijad rivis, ollakse täiskoosseisus. Unicsil peaks olema sama teema. Kõik leegionärid ei saa lihtsalt kaasa teha, kuna neid on liiga palju. Kuus on ühel mängul maksimum, meeskonnas on leegionäre kaheksa.

Muide, üks vilemeestest on täna Olegs Latiševs, kes kaks päeva tagasi saatis Kalev/Cramo peatreeneri Eesti-Läti liiga pronksimängus väljakult minema.

Tere õhtust! Suur korvpall taas koduõuel. VTB Ühisliigas Kalev/Cramo vastaseks tänavune EuroCupi poolfinalist ja VTB tabeli teine meeskond Kaasani Unics.

https://www.instagram.com/p/Bv_eB9wj0N9/