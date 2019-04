FOTOD JA BLOGI | Suurepärases hoos Kalev/Cramo lõpetas VTB Ühisliiga põhiturniiri võiduga Venemaa tippklubi üle

Kalev/Cramo - Lokomotiv-Kuban

Seitsmest koht põhiturniiril olemas, võimalik siis tõusta vee kuuendaks.

Kalevi võit 81:76!

Väike kokkupõrge veel mängu eel kahe serblase vahel, aga saab üle see Apici poiss.

Kairys võttis aja maha, mängida 38,9 sekundit.

81:76 Apic vabaviskejoonelt 1/2.

81:75 Ivlev korvi alt.

Mängida 1.08.

81:73 Ivlev korvi alt.

81:71 Randle vabaviskejoonelt.

81:69 Wroten vabaviskejoonelt 2/2.

Võit paistab. Nüüd jääb oodata laupäevast mängu Zenit - Astana.

79:69 Lynch korvi lähistelt.

77:69 Mängida jääb 4 minutit.

77:67 Wroten-Moultrie alley-oop pealtpanek.

75:67 Moultrie keskpositsioonilt, nagu kulda.

73:67 McLean võõras lauas.

73:65 Kangurilt 2+1 rünnak.

70:63 Moultrie ründelauas ja kaks punkti maast leitud.

68:63 Wroten vabavisetest.

66:61 Moultrie keskpositsioonilt.

Lewis sai ühe rünnaku jooksul kolm korda visata, kõik mööda.

Neljas veerand läks käima.

64:61 Dorbek pani veerandajale punkti.

62:61 Johnson keskpositsioonilt.

62:59 Wroten toidab hetkel.

60:59 McLean vabavisetest.

60:57 Wroten läbiminekust, kusjuures lõi vastaste pikal ka lõua veriseks.

58:57 Vastastel kolmene ja veerandaja viimane minut läks käima.

Edu polegi enam olla, veerandaega mängida 1.58.

58:54 Johnson keskpositsioonilt.

58:52 Randle paneb floateri lae alt läbi. Aga sees.

Tükk aega tühjalt ringi joostud, seis ikka 58:50.

58:50 Randle vabavisetest.

58:48 Kangur keskpositsioonilt.

Kairys võttis aja maha, veerandaega minna 5.18.

56:48 McLean korvi alt. Selgelt liiga lihtsalt tulevad vastase õnnestumised.

56:46 Vastased korvi alt.

56:44 Randle sopsas kolmese.

56:41 Apic vabaviskejoonelt 2/2.

56:39 Kitsingult kolmene.

53:39 Kalevil ei ole praegu seda energiat see, mis oli esimesel poolajal. Ohtlik.

53:36 Moultrie avab teisel poolajal Kalevi mänguskoori.

Kalevil väljakul Moultrie, Kurbas, Lewis, Wroten ja Kitsing.

Teine poolaeg algas.

Nii Lewis kui Wroten visanud 16 punkti, mõlemad hea protsendiga. Lisaks on veel skoori teinud viis meest, eestlastest Keedus ja Kitsing, kes mõlemad tabanud ühe kolmese.

Poolaeg läbi, Kalev peal 51:34.

Poolaja viimane minut käib.

51:34 Mirkovici kolmene.

Vastased on 14 punktiga maas, aga Krasnodari peatreener lõõbib põhimeestega varumeeste pingil. See näitab ära, mis mõtetega tänasel mängule tuldi.

48:32 Lynch lähiviskest.

Kohtunikud lasid mängukella kohendada, jäi 2.55.

Maksimaalne vahe oli Kalevi kasuks 20 punkti, 44:24.

46:32 Vastased on teinud väikese vahespurdi. Kairys kasutab teist korda mõtteaega. Poolaega minna 3.08.

46:28 Wroten läbiminekust.

44:24 Lewiselt kolmene.

41:24 Wrotenilt vaheltlõike järel lihtne korv.

39:24 Vastased kiirest. Kairys võttis aja maha. Poolaega minna 5.42.

39:22 Kalev poolkiirest, lõpetas Moultrie.

37:22 Keeduselt nulli otsast kolmene.

Lewis ja Wroten on visanud kahepeale 25 punkti, mida on kolme võrra enam kui vastastel.

34:22 Lewiselt kolmene. Vastaste peatreener võttis aja maha. Poolaega minna 6.55.

31:19 Moultrie ülevalt alla. Dorbek võttis palli vastaste korvi all vahelt ja andis hiljem ka korvisöödu.

29:17 Kitsingu kolmene.

26:15 Moultrie ülevalt alla. Veerandaeg läbi. Krasnodari peatreener andis vähemalt avaveerandil mitmele põhimehele puhkust. Ei tea kas tulevadki väljakule.

24:15 Wroten pealt.

22:15 Wroten Randle'i vastu. Mehed on head tuttavad, mängu eel käisid üksteist tervitamas ja nalja viskamas.

20:14 Vastased kahel korral vabaviskejoonelt 1/2. Veerandaega minna 2.30.

20:12 Lynch keskpositsioonilt.

18:12 Wrotenilt kolmene.

Lewisel juba 10 punkti koos, mängitud 5.35.

15:10 Lewis kiirest. Kaitses blokeering Lynchilt.

13:8 Wrotenilt 2+1 läbiminek. Kohe oskab neid palle sisse upitada.

10:6 Korvid Lewiselt ja Wrotenilt.

6:6 Wroten lasi kohe kaitses kala maha.

Lewis donkas rõngasse.

Kurbas pingile ja Wroten sisse. Mängitud 3.20.

6:4 Lewis keskpositsioonilt. Teised vist täna skoori tegema ei pea :)

4:4 Ilnitski korvi alt.

4:2 Lewis vabavisetest.

2:2 Randle vastab. Mees, kes 2015. aasta EM-finaalturniiril mängis Ukraina koondises.

2:0 Lewis läbiminekust.

Minut kulunud ja endiselt skoor avamata.

Pall on mängus!

Lokomotiv-Kubani algviisik: Platonov, Ivlev, Ilnitski, Randle ja Johnson.

Kui tuleb võit, on võimalik tõusta põhiturniiri lõpuks kuuendaks, kui kaotus, siis on võimalik langeda kaheksandaks. Hetkel on Kalev seitsmes.

Kalevi algviisik - Mirkovic, Kurbas, Lewis, Kangur, Moultrie.

Krasnodari meeskonnas on üks päris suur mees. Bamba Falli kaasmaalane ja nimekaim Moustapha Fall, kellel pikkust 218cm ja pakuks, et kaalu umbes 130 kilogrammi. Eks paista, kuidas mees liigub.

Kohe algab meeskondade tutvustamine. Kalev/Cramo on väljas parimas rivistuses. Kui tuleb väljas, võib Kalev alistada kelle iganes. Ka Krasnodari.

Tere õhtust! Kalev/Cramo meeskond tõmbab täna kokku klubi ajaloo kõige edukama VTB Ühisliiga põhiturniiri. Vastaseks Krasnodari Lokomotiv-Kuban.

