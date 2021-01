FOTOD JA BLOGI | Lõpuveerandil vaid seitse punkti visanud Kalev/Cramo kaotas Poola klubile

Kalev/Cramo - Zielona Gora

Kalev/Cramo kaotas Zielona Gorale 79:86.

Kemp eksib viskel ja mäng ongi läbi.

Vaid ime päästaks Kalevi.

Freimanis surus palli korvi koos veaga ja tabab ka vabaviske seisuks 79:86. 22 sekundit lõpuni.

Keene kaotab 37 sekundit enne lõppu palli... Vahe ikka neli punkti.

1-30 lõpuni, seis 79:83. Kemp tabas ühe vabaviske.

Seis püsib muutumatu - Kalev on toonud kaheksa minutiga kuus punkti...

Kolm minutit jääb lõpuni - Kalevi kaotusseis 78:83.

Jõesaare korvid vähendavad vahe 78:81-le.

Kui lõpuveerandist on mängitud neli ja pool minutit lõpetavad Nurgeri vabavisked Kalevi kuiva seeria - seis 74:79.

Freimanis tabab kolmese seisuks 72:79...

Külalised juhivad lõpuveerandit juba 10:0. Kalev on neljandat minutit kuival ning kaotusseisus 72:76.

Seitse minutit jääb lõpuni ja külalised on jõudnud viigini 72:72.

Kalev on kaks minutit kuival olnud, kuid õnneks on poolakad saanud vaid kaks punkti.

Kalev võitis kolmanda veerandi 28:19 ja juhib enne otsustavat perioodi 72:66.

Djukanovic tabas kolmese - 72:66. Kalevi kaugvisked 27-st 13.

Kaufmanis tabas kolmese seisuks 69:66.

Kaufmanis viib vabaviskejoonel Kalevi ette 65:64. Kolmanda veerandi lõpuni jääb 2.57.

Külalised viigistavad 61:61-le.

Freimanise kolmene viib Zielona Gora punktiga ette - 63:64.

Nüüd tabas Keene kolmese seisuks 59:56, temalt juba 24 punkti.

Kurbas tabas kaugviske. Kalev on teinud kahe minutiga 9:0 vahespurdi.

Kurbase vabavisked toovad tabloole viigi.

Jõesaar vähendab vahe kahepunktiliseks - 51:53.

Keene jõuab juba 21 punktini.

Berzins vastas kaugviskega - 47:53.

Keene tabas kolmese seisuks 47:50.

Kolmas veerandaeg on alanud.

Soku mäng on tänaseks mängitud. Kalevlase lõua alla tekkis piisavalt suur haav, et tea ei saa täna naasta.

Kalevi poolelt on Marcus Keene visanud 16 punkti, Janari Jõesaare arvel on 12 ja Martin Dorbek on visanud 8 punkti. Zielona Gora resultatiivseim on 16 punktiga Gabriel Lundberg.

Esimene poolaeg läbi. Kalev on 44:47 kaotusseisus.

Sten Sokule tormatakse rünnakul otsa. Kalev saab palli ründevea tõttu tagasi, aga mängujuhil läks veri lahti ja haava tuleb õmmelda.

Teise veerandi keskel on Kalevit tabanud täielik lagunemine. Rünnakul ronib Kalev vastaste käte alla ja vastused tulevad välkkiirelt. 37:43.

Kalev pääses teise veerandi alguses korraks 28:21 ette, aga vastaste ohtlikuim mängija Gabriel Lundberg tõi Zielona Gora taas kahe punkti kaugusele.

Kalev/Cramo on hätta jäänuf vastaste pick'n'roll ja pick'n'pop mänguga. Isegi kui esimene lõige korvi ei too, jääb lõpuks keegi ikka korvi alla või eemale vabaks. Kalevlaste õnneks suutis Roberts Freimanis neli korda korvi alt mööda visata.

Kalev siiski kaotab esimese veerandaja 20:21.

Tanel Kurbas tabab lauapõrkest kolmese ning Janari Jõesaar ja Maurice Kemp lisavad korvid poolkiirrünnakutest. Nüüd on omakorda Kalev neljaga ees, 20:16.

Zielona Gora saab kaks lihtsat korvi järjest ja Kalevi peatreener Roberts Štelmahers võttis aja maha. 10:14, viis minutit esimese veerandi lõpuni.

Kolm minutit mängitud, Martin Dorbeki kolmene viib Kalevi 10:8 ette.

Keene viib Kalevi 2:0 ette.

Mäng on alanud!

Kalev/Cramo algkoosseis: Marcus Keene, Martin Dorbek, Janari Jõesaar, Maurice Kemp, Rauno Nurger. Thomas viimase info kohaselt siiski täna suure tõenäosusega ei mängi, ta toodi soojenduseks platsile pigem vastaste hirmutamiseks.

Enne mängu toimus leinaseisak Zielona Gora peatreeneri Žan Tabaki ema mälestuseks. Horvaat ei sõitnud ka Tallinnasse, teda asendavad abitreenerid.

Zielona Gora poolelt vaatab tänast mängu dresside ameeriklane Blake Reynolds. Mingi imemehega tegu pole, tema keskmine punktinäit on 6,2.

Iseasi, kui heas vormis Thomas on ja kui palju minuteid ta mängida saab - ameeriklane on kogu jaanuri koroonaprobleemide tõttu vahele jätnud ning on alavormis.

Tere õhtust! Kalev sai enne kohtumist ühe võistkonna liikme tagasi, Devin Thomas teeb soojendust kaasa.

