FOTOD JA BLOGI | Kalev/Cramo võitis VTB Ühisliigas teise koha meeskonda!

Kalev/Cramo - Krasnojarski Jenissei

94:87 Kohtumine on lõppenud. Kalev võitis!

91:84 Tundub, et on tehtud. 18,6 sekundit lõpuni.

86:80 Ikka pole veel midagi tehtud. Kalevi viimased rünnakud pole õnnestunud. 1.24 lõpuni.

86:77 Taas oli Jenissei vaid seitsme punkti kaugusel, kuid Jõesaar võttis mängu enda peale ja tabas olulise viske. 3.15 lõpuni.

84:74 Kitsing saab viienda vea. 4.03 lõpuni.

84:73 Jenissei jõudis korraks seitsme punkti kaugusele, kuid Vinales ja Jõesaar rahustasid korvidega olukorra. 4.15 lõpuni.

80:72 Midagi pole veel otsustatud. Jenissei punnib visalt vastu. Kalevi seisu teeb keerulisemaks Jõesaare, Kitsingu ja Kanguri neli viga, 5.00 lõpuni.

79:70 Kalev mängib hea emotsiooniga, erinevatel hetkedel veavad erinevad mehed. 5.37 lõpuni.

75:63 Mäng jätkub senises rütmis. Kõik ohjad on Kalevi käes. 7.48 lõpuni.

70:59 Kolmas veerandaeg on lõppenud. Kalev kontrollib jätkuvalt olukorda. Jenissei on teinud ka mitmeid kingitusi, eriti kehvad on nad vabaviskejoonel.

67:56 Kohtunikud imevad kusagilt Kurbasele ebasportliku vea. Vile on täna kohutav - mõlemale poolele.

64:53 Jõesaar saab neljanda vea. See on halb.

62:50 Kolmanda veerandaja esimesed viis minutit möödusid sisuliselt pausideta.

57:43 Kitsing ja Jõesaar jätkavad paugutamist

48:37 Algab teine poolaeg

Esimesel poolajal olid Kalevi suurimad korvikütid Kitsing ja Jõesaar. Mõlema mehe arvel on 13 punikti.

48:37. Esimene poolaeg on lõppenud.

44:33 Jõesaar jätkab vägevat mängu ja on kogunud juba 11 punkti. Kolmesega sopsab ka Sokk ja Kalevi edu on 11 silma. 1.14 veerandaja lõpuni.

39:32 Kalev kontrollib teisel veereandajal mängu täielikult. Viimastel minutitel on ka Jenissei kosunud ning Kalev võtab aja maha. 3.13 veerandaja lõpuni.

32:27 Kalev harutab Jenissei kaitse hästi lahti.

28:27 Teise veerandaja lõpuni on 6.56 ning Jenissei võtab mõtlemisaja. Vahetuste tralliga on nende mäng lagunenud. Kalev kogub aga vaikselt kindlust.

25:27 Jõesaare võimas pealtpanek!

21:27 Teine veerandaeg algas kohtunike vigurdamisega. Esmalt amdsid nad kaheldava ründevea Jenissei pallurile, seejärel aga järgmisel rünnakul Kalevile. Ehk siis parandasid nii eelmist eksimust.

Esimese veerandaja viimastel minutitel Kalevi poolel platsil olnud koosseis ei toiminud ning Jenissei sai vahe sisse.

16:24 Esimene veerandaeg on lõppenud.

13:16 Štelmahers vahetab täna päris uljalt. 4.03 esimese verandaja lõpuni ja juba on väljakul Raieste, Sokk, Kurbas

11:12 Jenissei pallurid on paar korda mööda visanud, kalevlased aga tabanud ning seis võrdsustunud.

2:9. Kalev laseb külalistel vabalt visata ja nad tabavad. Kalev võtab aja maha.

Kitsing avab teisel minutil Kalevi punktiarve - 2:3.

Kalevi algrivistuses on Dorbek, Vinales, Škele, Kitsing ja Kangur. Jenissei algkoosseisus alustas ka ekskalevlane Chavaughn Lewis.

Tere, korvpallisõbrad! Kalev/Cramo võtab täna algusega kell 19 Kalevi spordihallis VTB Ühisliiga raames vastu Kransojarski Jenissei. Venemaa klubi on hetkel viie võidu ja kahe kaotusega koguni teisel kohal.