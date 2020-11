FOTOD ja BLOGI | Kalev/Cramo kaotas Ühisliigas Astanale

Kalev/Cramo - Astana

Kalev kaotas Astanale 85:92.

Kalev peab kahjuks leppima kaotusega.

Astana mees Thompson ei eksi vabavisetel - 85:92.

Keene teeb 15 sekundit enne lõppu vea.

Kurbas eksib paraku kaugviskel...

Kalev võtab mõtlemisaja.

Hill teeb 27 sekundit enne sireeni seisuks 85:90.

Kõik kolm sees - 85:88.

Hermet saab 47 sekundit enne lõppu vabavisked.

Keene`i kolmene hoiab veel lootusi - 82:88. Lõpuni jääb 1.18.

Poolteist minutit minna ja Astana kolmene käristab vahe 9-punktiliseks - 79:88.

Keene teeb seisuks 79:85.

Astanal on kogu aeg vastus võtta. Kui lõpuni jääb kolm minutit, juhivad nad 85:77.

3.52 lõpuni ja Thomas vähendab kaotuse 77:83-le.

Meiers kasvatab külaliste edu 10-punktiliseks. (73:83).

Lõpuveerandi keskel on Kalevi kaotusnumbrid 73:81.

Thompson teeb vahe 8-punktiliseks - 71:79. Mängida jääb 5.41.

Kurbaselt veel üks kolmene, millele Meiers vastab lähiviskega - 71:76.

Silinsi kolmene teeb seisuks 68:74. Kuus ja pool minutit jääb lõpuni.

Kurbase kaugvise tõi Kalevi kahe punkti kaugusele (66:68), kuid 18 sekundit hiljem vastas Hill samaga. Seis 66:71.

Astana pole lõpuveerandil poolteist minutit korvi saanud - 63:66.

Gavrilov toob lõpusekundil veel kaks punkti ning Kalev on 3. veerandi järel kaotusseisus 61:66.

Hill nõelab kohe kolmesega - 61:64.

Sokk toob vabavisetega tabloole viigi 61:61.

Nüüd paneb Sokk kolmese. Kaugvisked hoiavad Kalevit mängus, seis 59:61.

Lewis tabab kaugviske - 56:60.

Astana on teinud 5:0 vahespurdi ja juhib 60:53. Kalev võttis mõtlemisaja.

Keene patustas pallikaotusega. 3 minutit enne 3. veerandi lõppu on Kalevi kaotusnumbrid 53:58.

Keene vähendab vahe 53:55-le.

Kolmanda veerandi keskel juhivad külalised nelja punktiga - 51:55.

49:51, kui kolm ja pool minutit on 3. veerandit mängitud.

Keene on hoos - järjekordne tabav kolmene toob tabloole viigi 46:46. Ameeriklane on visanud 14 punkti.

Keene tabab minuti jooksul teise kolmese - 43:46.

Kolmas veerand on alanud.

Kalev on väljakult viskeid tabanud vaid 37 protsendiga, Astana näit on 54.

Kui esimese veerandi järel oli Kalevil punkte visanud neli erinevat mängijat, siis poolajaks on juurde tulnud ainult üks mees - Hermet. 11 punkti on toonud nii Lewis kui ka Thomas, üheksast viskest vaid kaks tabanud Keene'i arvel on 5 punkti. Astana kasuks on 11 punkti toonud Meiers.

Keene'i raske kolmene läheb mööda ja esimene poolaeg on läbi. Kalev kaotab selle 37:43.

Väga paha minut Kalevile, Astana teeb poolkiiretest 6:0 vahespurdi, õnneks suudab Kregor Hermet kolmesega vastata. Kalev on 19 sekundit enne poolaja lõppu 37:43 taga.

Kalevi pikaks ajaks kinni kiilunud rünnakut on elavdanud Chavauhn Lewis, kes on koos Thomasega visanud 11 punkti. Kalev on kaks minutit enne esimese poolaja lõppu taga 34:37. Viimastel minutitel on Astanal lastud rünnakul suisa lustida.

Hoolimata esmamuljest pole Astana sugugi isetsejate kamp, viimasel rünnakul liigutati palli nii hästi, et isegi Jasikevicius jääks rahule. Astana edu on nüüd 33:30.

Astanalt 9:2 vahespurt, külalised on viis ja pool minutit enne poolaja lõppu 29:28 ette läinud. Lisaks teeb Thomas juba kolmanda vea.

Thomas vajutab ka teisel veerandil korraliku haamri, seekord üle Meiersi! Kalev ees 26:20, esimese poolaja lõpuni on kaheksa minutit.

Alanud on ka teine veerandaeg.

Kalevile on punkte toonud ainult neli mängijat: Sokk ja Thomas on visanud 7, Keene 5 ja Chavaughn Lewis 3 punkti. Astana kasuks on Ojars Šilins visanud 5 punkti.

Keene lõpetab veerandi kolmesega, Kalev ees 22:18.

Sten Soku kaks järjestikust korvi viivad Kalevi taas ette. Minut esimese veerandi lõpuni, Kalev juhib 17:15.

Kalev/Cramo skooriliider Marcus Keene pole täna kuigi efektiivne olnud, ameeriklane on seni viskeid tabanud neljast üks. Astana on punktiga peale läinud, 13:12.

Kuus ja pool minutit mängitud, Kalev 12:11 ees.

Devin Thomas raiub vasaku käega pealt ja viib Kalevi 8:4 ette.

Astana juhib küll kahe ja poole minuti järel 4:3, aga nende lätlasest põhitsenter Martins Meiers teeb juba teise vea ja läheb pingile.

Mäng on alanud!

Kohtunikebrigaad pole täna nii rahvusvaheline kui tavaliselt. Jurgis Laurinavicius ja Villius Maciulaitis tulevad küll neutraalsest riigist ehk Leedust, aga kolmas vilemees on Mihkel Männiste Eestist.

Kalev/Cramo algviisik: Marcus Keene, Martin Dorbek, Chavaughn Lewis, Kregor Hermet, Devin Thomas.

Et Kalevil puudub vigastuse tõttu Rauno Nurger, tuli klubil eestlaste limiidi täissaamiseks täna üles anda 17-aastane Julius-Erik Kastein. Nurgeri mängupaus peaks ulatuma paari nädala kanti. Soojenduse ajal liikus ta ringi küll longates, aga väga hull ei paistnud seis olevat.

Tere õhtust! Erinevalt paljudest Eesti viimaste päevade spordisündmustest on Kalev/Cramo ja Astana mäng ilusti toimumas. Mängu alguseni jääb 15 minutit.