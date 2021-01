FOTOD JA BLOGI | Hõreda koosseisuga Kalev/Cramo kaotas koduväljakul Peterburi Zenitile 36 punktiga

Kalev jäi kiiresti 2:16 taha ning lõpetas avaveerandi kaotusseisul 8:22. Poolajavileks kärises vahe 23:40-le ning kolmanda perioodi lõpuks juba 36:6-le8.

Võitjate resultatiivseim oli kolm kaugviset tabanud Austin Hollins, kes tõi 19 mänguminutiga 14 punkti ja neli lauapalli. Arturas Gudaitis ja Will Thomas tõid võrdselt 11 silma. Zenitil said lõpuks käe valgeks kõik 12 meest.

Kalevi poolel oli resultatiivseim 13 punkti visanud Martin Dorbek.

Kalevi koosseisus oli võrreldes eelmise nädalaga juures tiimi suurim skooritegija Marcus Keene, kes piirdus täna kuue punktiga, ja Kregor Hermet, kes mängis vaid neli minutit. Teised karantiini tõttu eelmise nädala Saraatovi Avtodori mängust eemale jäänud pallurid - Janari Jõesaar, Janis Kaufmanis, Devin Thomas - annavad endiselt positiivseid koroonaproove.

Et neil mängijatel on esimesest positiivsest proovist kaugelt üle kümne päeva möödas, pole nad enam suure tõenäosusega nakkusohtlikud ja Eesti reeglite järgi saaks nad juba mängida, aga VTB Ühisliigas on platsile tulemiseks vaja negatiivset testi.

Kalevil on nüüd tabelis 1 võit ja 8 kaotust, mis annab eelviimase ehk 11. koha. Peterburi Zenit on Ühisliigas 11 võidu ja ühe kaotusega esimesel kohal. Euroliigas ollakse 12 võidu ja 6 kaotusega neljandal positsioonil.

Kalev/Cramo - Peterburi Zenit Kalev kaotas Peterburi Zenitile 51:87. Dorbek kindlustab, et vähemalt 50 punkti tuleb kokku. Lõpuminuti alguses on seis 51:87. Keene tabas vabavisked seisuks 49:84. 2.16 jääb lõpuni ja seis on 47:80. Nurger tabas ühe vabaviske kahest - 46:78. Need on üldse Kalevi esimesed vabavisked (!) täna. Dorbekilt kolmene - 45:76. Viis minutit jääb lõpuni. Kas Kalev saab 50 punkti täis? Zahharov vastab kolmesega - 42:76. Küalised on tabanud 13 kaugviset 27-st (48%). Nurger toob kaks punkti ja vähendab vahe 31-le punktile - 42:73. Kolmas veerand lõppeb seisul 36:68. https://twitter.com/zenitbasket/status/1351230862550032387 Kurbas tabab, 30:60. Hollins tabab kaks kolmest järjest - 28:60. Nurger kasvatab Kalevi punktiarve 28-ni, Zeniti arvel 54 silma. Kohutav algus kolmandale veerandile: 3:14. Dorbek lõpetab Kalevi kaks ja pool minutit kestnud kuiva seeria, kui tabab kaugviske seisuks 26:49. Zenidi 9:0 spurt on tõsiasi. Vahe on kärisenud 26-punktiliseks. Dorbekilt pallikaotus. Thomas ja Gudaitis kasvatavad Zeniti eduseisu 46:23-le. Gudaitis surus palli korvi seisuks 23:42. Teine poolaeg on alanud. https://twitter.com/zenitbasket/status/1351223023169363968 Esimene poolaeg on läbi. Viimasel sekundil meelitsas Pangos Kurbaselt oskuslikult vea välja, kanadalase vabavisked tegid seisuks 40:23 Zenitile. Keene'i, Kurbase ja serblasest tagamehe Brano Djukanovici visked vähendavad pisut vahet. 16:30, poolajani on kuus minutit. Zenitile veel viis kiiret punkti juurde ja vahe on peaaegu 20 ehk 8:27. Keene'i naasmine tähendab seda, et vigastusega kimpus olnud Chavaughn Lewist pole täna mõtet platsile saata. Esimene veerandaeg läbi, Kalev kaotas selle 8:22. Kempil ja Kurbasel pole kaitselauas duo Gudaitis-Thomas vastu mingit võimalust. Thomas saab täna teist korda pealt vajutada. 6:19 ja kaks minutit veerandaja lõpuni. Kempilt kaks kaorvi järjest. 6:17. Kalev on väljakult sooritanud viis viset ja teinud kuus pallikaotust. Oi kui raske Kalevil on... rünnakul ei jõuta 24 sekundiga korralikule viskele või kaotatakse pall. Isegi kui kui esimene kaitse töötab ja Zenit viskab mööda, võtavad ründelauapalli ikka Venemaa klubi mängijad. Seis on 2:16 ja esimese veerandi lõpuni jääb kolm ja pool minutit. Ponitkalt lihtne korv juurde ja Kalevi kaotusseis on järsku seitse punkti. Štelmahers võtab aja maha. Nüüd mängib Thomas üle Kempi ja Hollins realiseerib pärast Cramo pallikaotust kiirrünnaku. Kalevi esimesed punktid viskas Sokk. Will Thomas paneb üle Soku pealt ja viib Zeniti juhtima. Sokk teeb ka vea, Thomas realiseerib vabaviske. 3:0 Zenitile. Nagu näha, ei hakanud Zenit midagi tagasi hoidma, platsile on saadetud tõeline raskekahurvägi. Kalev/Cramo algkoosseis: Sten Sokk, Martin Dorbek, Tanel Kurbas, Maurice Kemp, Rauno Nurger. Zeniti algkoosseis: Kevin Pangos, Austin Hollins, Mateuz Ponitka, Will Thomas, Arturas Gudaitis Tere õhtust Kalevi spordihallist! Enne kohtumise algust selgus, et platsile saab tulla Marcus Keene. Negatiivseid koroonaprrove annab ka Kregor Hermet, aga ta väljus äsja karantiinist ja pole piisavalt heas vormis.