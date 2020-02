Ekskalevlane osaleb VTB Ühisliiga kolmepunktivisete võistlusel

Minski Tsmokis mängiva Mirkovici konkurentideks on Maksim Grigorjev (Parma), Vitali Fridzon (Lokomotiv-Kuban) ja Malcolm Hill (Astana).

Käesoleval hooajal on neist kõige täpsemat kätt näidanud Grigorjev, kes on tabanud kaugviskeid 47,4%-ga. Hilli vastav näitaja on 41,5, Mirkovicil 40,5 ja Fridzonil 38,9%.

Liiga parim kaugvisete viskaja on tänavu olnud aga hoopis Himki eest mängiv lätlane Dairis Bertans, kelle visketabavus on 53,3%.