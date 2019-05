Enne seeria kolmandat mängu oli väike lootus, et koduseinad ja -publik võivad anda uue sädeme ning natukenegi häirida vastaste pöörast enesekindlust. Mäng näitas, et see oli asjatu. Unicsi mehed olid esimestest sekunditest bravuuri täis. Avaveerandil võetud viskeid tabasid külalised väljakult 80% täpsusega ja poolaja lõpuks oli protsent „kukkunud” 72 peale. Nagu Istanbuli Fenerbahçe Euroliigas Kaunase Žalgirisega mängides. Silmad kinni pandi ka sisse. Kaugvisked avapoolajal 11/15 ehk protsent 73. Millest me räägime!