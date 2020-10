Eesti korvpallur andis positiivse koroonatesti, Kalev saab homses Ühisliiga mängus 0:20 kaotuse

"Tanel Kurbase test oli positiivne, ülejäänud liikmete tulemused negatiivsed," kinnitas Kalevi mänedžer Ramo Kask Delfile ja Eesti Päevalehele. Kõiki Kalevi mängijaid ja abipersonali liikmeid testiti eile õhtul.

Kuigi Kalevi meeskond alustas täna hommikul juba bussiga teekonda Venemaa poole, et homme mängida Lokomotiv-Kubaniga, langetati koostöös terviseametiga otsus, et viiruse peiteaja tõttu Krasnodari siiski ei sõideta. See tähendab ühtlasi, et Kalev saab Lokomotiv-Kubani vastu 0:20 kaotuse.

"Kaotuse määramise põhjuseks on asjaolu, et mängu edasilükkamist tuleb paluda hiljemalt 48 tundi enne kohtumise algust. Me ei saanud aga oma teist koroonaproovi varem teha, sest tahtsime peiteaja tõttu jätta kahe testimise vahele võimalikult suure vahe," selgitas Kask.

Kalevi liikmeid testiti juba ka teisipäeval pärast Venemaalt saabumist, kuid siis olid kõik proovid negatiivsed. Esmaspäeval oli Kalev mänginud Moskvas kohaliku Himkiga, kelle ridades käis platsil ka Maksim Baraškov, kellel diagnoositi eile koroonaviirus.

Kalevi mänedžer ei julge siiski öelda, et Kurbas hankis koroonaviiruse just Venemaalt. "Tema (Kurbase) elukaaslasel oli eelmisel nädalal kerge külmetushaigus. See läks küll üle. Aga seda, kust viirus tuli, ei ole võimalik nii täpselt öelda."

Kurbasel olid haigussümptomid avaldunud kolmapäeva õhtul. "Tal oli kerge peavalu, väike palavik 37,1 ning kurgus kriipis. Seetõttu panime ta teistest eraldi ja meie treeningutel ta ei osalenud."

Kask lisas, et hetkel on veel selgusetu, kui pikaks ajaks peab meeskond karantiini/eneseisolatsiooni jääma ning kuna saadakse hooaega jätkata. "Suhtleme selles osas tihedalt terviseametiga. Haigestunud mängija jääb karantiini, ülejäänud liikmed kui lähikontaktsed jäävad eneseisolatsiooni. Täpsustame ka selle, kuna anname kolmanda proovi."

Esmaspäeval Kaleviga mänginud Himki meeskonnas avastati kolm esimest positiivset koroonatesti eelmisel nädalal pärast Euroliiga avamängu Panathinaikose vastu, kui selgus, et haigestunud olid Janis Timma, Jevgeni Voronov ja Jordan Mickey.