Donaldas Kairys: Unicsi mängijate individuaalsed oskused said otsustavaks

„Mängisime kuni neljanda veerandaja keskpaigani hästi. Tegime kaitses muudatusi, tabasime häid viskeid, kuid kaotasime kahjuks lauavõitluse. Teadsime, et Unicsi alistamiseks peame korvi all hästi võitlema. Unicsi mängijate individuaalsed oskused said otsustavaks. Nad tabasid tähtsaid viskeid. Teeme endast parima, et teha pühapäevaks vigade parandus ja mängida võidu peale,“ rääkis Kairys kohtumise järel liiga kodulehele.

„Õnnitlused Kalevile. Nad mängisid hea mängu. Meie vastane kasutas kaitses kahte erinevat stiili, mis viis meid vahepeal rütmist välja. See ei olnud kerge mäng. Peame pea selgeks saama ning rohkem pingutama. Järgmine mäng tuleb veel raskem, seetõttu peame nüüd puhkama,“ sõnas mängu kokkuvõtteks Unicsi juhendaja Dimitris Priftis.