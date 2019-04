Donaldas Kairys: kõige enam valmistas pettumust meie kaitsemäng

"Mäng ei kulgenud nii, nagu ma ette kujutasin. Mis sest, et mängisime sedavõrd hea meeskonnaga kui Unics. Arvasin, et anname kõvema lahingu," sõnas Kairys ja lisas: "Kõige enam valmistas pettumust meie kaitse, selle vähene agressiivsus. Olles neljandal veerandajal taga 20 punktiga, olime teinud ainult ühe isikliku vea. Lubamatu. See ei ole see, mida ma meestele õpetan ja nendelt nõuan."

"Me peame oma pead puhtaks saama, mõtted puhastama. Peame valmis olema järgmiseks neljaks mänguks, sest me vajame sealt mõnda võitu," lisas peatreener.