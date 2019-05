Donaldas Kairys: kahjuks kaotasime mängu juba avaveerandiga

Kalev kaotas täna esimese veerandaja lausa 13:40 ega jõudnud enam kordagi 16 punktist lähemale. Kohtumise lõpuks olid Unicsi võidunumbrid 108:84.

"Kahjuks ei suutnud me seda teha, mida plaanisime. Põhimõtteliselt oli kõik otsustatud esimese veerandiga, kui lasime Unicsil teha kõike seda, mida nad soovisid," kommenteeris Kairys, vahendab Ühisliiga kodulehekülg.

"Meie eesmärk oli kasutada mees-mehe kaitset, kuid märksa agressiivsemalt, täiesti vea piiril. Kõik see kukkus aga kokku, mis on minu viga. Peame kasutama seda, mis avamängus töötas," lisas Kairys.

Unicsi kreeklasest peatreener Dimitris Priftis tunnistas, et pärast nii muljetavaldavat avaveerandit oli meestel raskusi, et endast mängu lõpuni 100% anda. "Kui kümne minutiga visata 40 punkti, on keskendumise säilitamine raske. Teatud hetkedel lasime end lõdvaks, kuid lõpuks saime ikkagi kindla võidu. Loodetavasti tuleb kolmas võit kohe Tallinnas, kuid mõistagi on see juba hoopis teine mäng," sõnas Priftis.

Kolme võiduni mängitava seeria kolmas mäng, mis jääb Kalevi kaotuse korral viimaseks, on kolmapäeval Tallinnas.