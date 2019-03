DELFI VIDEO | Rimas Kurtinaitis: Kalev ei pidanud kiirusele vastu, mida nad ise meile pakkusid

"Kalev, Riia VEF, Nižni Novgorod on kõik ohtlikud meeskonnad," tunnustas Kurtinaitis VTB liiga keskmikke. "Tunneme nende meeskondade filosoofiat ja siia tulles teadsime, et kerge ei saa olema. Euroliiga meeskondade vastu on neil lisamotivatsioon. Teine moment on see, et Euroliigas on palju mänge ja hinge tõmmata ei saa. Seda enam, et viimasel kuul oleme hädas olnud traumadega, vahepeal mängisime üldse seitsme mehega. Rõõm, et suutsime lepingu sõlmida Janis Timmaga. Jordan Mickey tuli tagasi vigastuspausilt ja kohe läks rotatsioon pikemaks."

Mickey ja Timma tõid täna kahepeale kokku 42 punkti. See oli vaata, et määrav jõud. Lisaks olid mõlemad mehed kõige tulemuslikumad +/- näitaja poolest.

"Teadsime, et Kalev tahab mängu kiireks ajada ja seda nad tegid," jätkas Kurtinaitis. "Ainus võimalus meid võita on kiiretega. Positsioonilise mänguga mitte. Olen rõõmus, et kahel korral suutsime enam kui 10 punktiga taga olles mängu tagasi tulla ja kohtumise enda kasuks pöörata. Ütleks nii, et füüsiline võimekus pole halb. Kalev ei pidanud kiirusele vastu, mida nad ise meile pakkusid. Ma ei pea silmas ainult jooksmist, aga ka visketäpsust. Väsimus annab tunda igas elemendis. Meie mängisime 40 minutit, nemad pidasid vastu 35 minutit."