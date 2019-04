"Hooaeg on olnud tegelikult üles-alla, mehed on muutunud, oleme oma mängustiili natuke muutnud jne. Tagantjärgi on mul muidugi hea öelda, et olime kindlad (et mängime 6.-7. kohale). Aga vähemalt ootused pidasid paika ja saime play-offi," sõnas Kangur Delfile antud videointervjuus.

Kogenud mängumees nõustus, et Kalev on heal päeval valmis kõiki võitma ja kergeid mänge vastastel oodata ei ole. "Eks me võitleme ja anname endast parima. Vahel tuleb paremini välja, siis halvemini. Läheme play-offe mängima suure isu ja innuga. Vaatame, kuidas välja kukub," rääkis Kangur.

Vaata videointervjuud!