DELFI VIDEO | Janari Jõesaar: väga kõva ja tähtis võit, saime ree peale tagasi

"Väga kõva ja tähtis võit. Saime ree peale tagasi," sõnas mängujärgselt Janari Jõesaar, kes viskas Kalevi parimana 23 punkti ja hankis 13 lauapalli.

Jõesaar tunnistas, et pärast valusat allajäämist Minski Tsmokile oli seda võitu väga vaja. "Meil oli selg vastu seina, võib-olla vastased tulid natuke nõrgema jalaga siia mängima. Aga ma olen õnnelik meeskonna üle, et me saime sellega hakkama. Nüüd on hea selle emotsiooni pealt minna järgmisel nädalavahetusel Himki vastu mängima," lisas ta.