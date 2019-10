DELFI VIDEO | Janari Jõesaar triumfist Zeniidi üle: uskusime endasse ja tulime võitma!

"Uskusime iseendasse ja tulime võtima. Valmistume iga meeskonna jaoks sama häälestusega, aga sellise suure meeskonna võitmine on ikka magusam," ütles Jõesaar.

Kalevi spordihall oli juba veerand tundi enne suure mängu algust puupüsti täis. Kas suur publikuhuvi tähendab, et edaspidi tuleks VTB liiga mängud Saku suurhallis pidada? "Eks näha ole, kuidas publik meid vaatama tuleb. Loodame, et on kogu aeg täissaal," lausus Jõesaar.

Enda tippvormi pole Jõesaar veel sel hooajal saavutanud. "Tervise poolelt on mõningad asjad kehvavõitu. Suvine jalaoperatsioon annab natuke tunda, aga küll ma sellest välja tulen," on Eesti koondislane veendunud.