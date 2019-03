DELFI VIDEO | Donaldas Kairys: Himki suutis otsustavatel hetkedel mängida paremat korvpalli

"Loomulikult on pettumus selline mäng kaotada. Me võitlesime Himkiga kuni neljanda veerandaja keskpaigani võrdselt," sõnas Kalevi peatreener Donaldas Kairys pärast kohtumist. "Kui tulid kõige otsustavamad hetked, suutis Himki mängida paremini. Meil hakkasid nii rünnakul kui kaitses vead sisse tulema."

"Pean siiski tunnistama, et kui mängida nii suure intensiivsuse ja emotsiooniga mängu, tuleb väsimus sisse," jätkas Kairys. "See on juba kolmas-neljas kohtumine, mille kaotame viimase viie minutiga. See on aeg, kus oleme liiga väsinud, et mängida targemini ja pidada lõpuni vastu."

Vaata videost, mida Kairys veel kohtumise kohta sõnas.