CSKA president kaotusest Kalev/Cramole: see oli häbiväärne ja kohutav päev

Kodusaalis mänginud CSKA kaotas VTB Ühisliiga raames Kalevile 102:107, kokku on CSKA koos Euroliiga matšidega kaotanud viimasest seitsmest kohtumisest kuus.

"Mul on raske mõista, kuidas on võimalik viimasel veerandajal lasta endale 39 punkti visata. See oli klubi jaoks häbiväärne ja kohutav päev, aga nüüd pole meil muud võimalust, kui vastu pidada ja edasi töötada. Ühisliiga tase on tõusnud, ükski klubi ei saa säästurežiimil võite koguda," vahendas Vatutini sõnu uudisteagentuur TASS.

"Klubis saavad kõik aru, et oleme kriisis. Võib-olla isegi suuremas kriisis kui arvasime. Suvised eelarvekärped tähendasid, et meie pink ei ole enam nii pikk kui varem. Panin hooaja alguses tähele, et vigastused löövad meid rütmist välja. Kui kõik olid kohal, töötas kõik peaaegu täiuslikult. Aga nüüd oleme kaotanud kolm tähtsat tegijat ja tulemused kannatavad. Teine viisik muutus esimeseks viisikuks, paraku ei tule niimoodi alati positiivseid tulemusi," lisas ta.

Eile ei mänginud CSKA eest Nikola Milutinov, kelle hooaeg on vigastuse tõttu läbi. Lisaks olid puudu Tornike Šengelia ja Will Clyburn.

Täna teatas CSKA, et nende skooriliider Mike James kaotas lühikese aja jooksul teise pereliikme. James sõitis USA-sse ja ta ei saa mõnda aega võistkonda aidata.

"Meie probleemid ei kao iseenesest kuskile. Seni, kuni vigastatud mängijad pole tagasi tulnud, on meil raske. Ees ootavad keerulised päevad, võib-olla isegi nädalad. Aga püüame kohaneda. Vähemalt oleme uue keskmängija otsingutega edasi liikunud, lahendus peaks saabuma nädala jooksul," ütles Vatutin.