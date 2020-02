BLOGI | Kolme põhimeheta mänginud Kalev/Cramo kaotas kindlalt Unicsile ja langes Ühisliigas play-off'i kohalt välja

Mäletatavasti sai Kalev/Cramo Unicsi vastu selle hooaja ühe vägevama võidu, kui 12. oktoobril alistati kodusaalis vastased lausa 85:63.

Seekord nii hästi ei läinud, Unicsi võit polnud pärast teise veerandaja algust kordagi ohus. Kalev/Cramo resultatiivseim oli Kyle Vinales 21 punktiga, Sander Raieste ja Sacha Killeya-Jones kogusid mõlemad 12 punkti ja 8 lauapalli. Unicsi poolelt tõid 18 punkti Jamar Smith, Errick McCollum ja Raymar Morgan.

Kalev/Cramo sai 7 võidu kõrvale 11. kaotuse, turniiritabelis langeti kümnendaks. Tabel on väga tihe, 7 võidu ja 10 kaotuse peal on Nižni Novgorod, Peterburi Zenit, Permi Parma ja Zielona Gora. Viiendat kohta hoiab 7 võidu ja 9 kaotusega Krasojarski Jenissei, kohe Kalev/Cramo taga on 6 võidu ja 10 kaotusega Astana.

VTB: KAASANI UNICS - BC KALEV/CRAMO Mäng läbi, Kalev kaotas 76:87. Vinalesi kolmene vähendas vahe korraks 11 punkti peale, aga Unics pani kiirelt viis punkti vastu. 69:85, mängu lõpuni alla kolme minuti. Neli ja pool minutit lõpuni, Kalev on vahe vähendanud 66:80 peale. Kolmas veerandaeg läbi, Kalev on 49:71 kaotusseisus. Kaks minutit kolmanda veerandi lõpuni, Kalev 44:67 taga. Raiestelt kolmene, aga vahe pigem suureneb. 37:59. Kolm ja pool minutit on läinud, aga punkte pole kumbki tiim juurde saanud. Algas teine poolaeg. Esimene poolaeg läbi, Kalev/Cramo kaotab selle 34:54. Unicsi poolelt tabas Jamar Smith viimasel sekundil vee kolmese. Poolajani kolm minutit. Unics salvab väga kiirelt, Kalevi kaotusseis on hetkega juba 32:45. Nüüd taas vahespurt Unicsilt, seis Kalevi poolt vaadatuna 29:36. Poolaja lõpuni kuus minutit. Sokk tabab kolmese ja seejärel kordab kaaslase tegu Paasoja! Ja lausa koos veaga. Kalevi kaotusseis on vähenenud 25:28 peale. Unics võidab esimese veerandaja 28:18. Lisaks Jõesaarele on täna Kalevil puudu ka Kristjan Kitsing, seni pole mängu sekkunud ka Aigars Škele. Seega teenib üle pika aja tähtsaid minuteid Martin Paasoja. Unicsile kiire 8:0 spurt, Štelmahers võtab aja maha. Kalev on jäänud 13:17 kaotusseisu. Raieste on kohtumise alguses olnud heas hoos, temalt on tulnud tabav kolmene, blokk ja korv ründelauast. Kalev juhib 13:9. Vinales tabab kolmese, kolme ja poole minuti järel on seis 9:9. Sander Raieste viib Kalevi juhtima, 3:2. Täna ei tee kaasa Janari Jõesaar, seega peaksid Raieste minutid päris kopsakad olema. Mäng on alanud! Huvitav algkoosseis, eriti kolmik Dorbek-Raieste-Finke näol. Kalev/Cramo algviisik: Kyle Vinales, Martin Dorbek, Sander Raieste, Kristjan Kangur, Michael Finke. Saraatovi Avtodor on kodus saamas kindlat võitu Minski Tsmoki üle, see tõstab nad 5 võidu ja 12 kaotuse peale, Tsmokile jääb 4 võitu ja 14 kaotust. Teateid teistest kohtumistest: Kalevi otsene konkurent Nižni Novgorod üllatas kodus Krasnodari Lokomotiv-Kubani 96:93 ja neil on nüüd Kaleviga täpselt sama seis ehk 7 võitu ja 10 kaotust. Tere õhtupoolikut! Unicsi ja Kalev/Cramo kohtumine on õige pea algamas.