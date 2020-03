BLOGI | Kalev/Cramo võitis Kasahstanis üliolulise kohtumise ja tõusis Ühisliigas kaheksa sekka!

Kalevlaste resultatiivseim oli 26 punktiga Kyle Vinales, Janari Jõesaat tõi 23 punkti ja 11 lauapalli. Eesti esiklubi särgis tegi Ühisliiga debüüdi ameeriklane Tekele Cotton, kes viskas 8 punkti.

Kalev/Cramo tõusis 8 võidu ja 11 kaotusega seitsmendaks, aga vahed on väga väikesed. Astanal on 7 võitu ja 1 kaotust, nemad on tabelis 10. kohal. 5.-11. kohta lahutab vaid üks võit.

Kodus kohtus Kalev/Cramo Astanaga eelmise aasta novembri lõpus ning saadi tähtis 84:76 võit.

Astana - Kalev/Cramo Kalev võidab 83:78 ja tõuseb tabelis kuuendaks! Ristic ründelauast koos veaga, aga vabavise ei taba. 81:78. Põhimõtteliselt on Kalev võitnud, sest Jõesaar läheb 0,1 sekundit enne lõppu vabaviskejoonele. Astana treener Rajkovic võtab minutilise vaheaja... aga need olid Astanal otsas. Seega tehniline viga ja Vinales saab vabaviskest veel punkti juurde tuua. 81:76. Kahest kaks ja 80:76 Kalevile! Vinalesele tehakse 12 sekundit enne lõppu viga ja taas vabavisked. Ameeriklasel on võimalus vahe neljani suurendada. Vabandust, tehnilise sai siiski Ristic. Aga suures plaanis vahet pole. Astana treener korjab tehnilise vea ja Vinales toob punkti juurde! 78:76. Nüüd võtab Kalev/Cramo aja maha. Kahest kaks. 77:76. Vinales teeb Florence'ile kiirelt vea ja ameeriklane läheb vabavisetele. 13,3 sekundit lõpuni. Astana teeb 16,3 sekundit enne lõppu Finkele vea ja ameeriklasel on kasutada kaks vabaviset. Kahest kaks ja Kalev 77:74 ees! Astana võtab minutilise vaheaja. Kalev saab kaitses palli kätte. Vinales laob kolmese mööda, aga Finke on lauas ja pall jääb Kalevile! 19 sekundit lõpuni. Sokk teeb ründevea ja pall taas vastastele. 50 sekundit lõpuni. James Florence paneb Astana poolt minut enne lõppu veel kolmese otsa... Kalevi edu on vaid 75:74. Raske hetk, Astana tuyleb kõigepealt nelja punkti kaugusele ja siis teeb kalev pallikaotuse. Finke tuleb Kanguri asemele ja paneb keskpositsiooniviske kotti! 75:67, natuke üle kahe minuti lõpuni. Kohe pärast seda teeb Kangur oma viienda vea, kapteni jaoks on mäng läbi. Kitsing aitab palli korvi ja Kalev läheb 73:67 ette. Lõpuni 2.48. Vinaleselt kaks korvi järjest, Kalev on viis minutit enne lõppu 67:65 ees. Kalev on endiselt ees, aga vahe on natule vähenenud. 7.30 lõpuni, 63:61 Eesti klubile. Jõesaar on toonud juba 19 punkti ja 7 lauapalli, Vinalese arvel on 14 punkti. Uus mees Cotton on visanud 8 punkti, neist kõik esimesel veerandil. Sokul ja Jõesaarelt kaks olulist korvi ja Kalev juhib 30 minuti järel 59:55! Jõesaarelt ründelaud pluss korv otsa ja Kalev juhib taas! 54:53. Jätkub punkt-punktis heitlus, Astana juhib kaks ja pool minutit enne kolmanda veerandi lõppu 53:52. Kuus ja pool minutit kolmanda veerandi lõpuni, seis 43:43 viigis. Algas teine poolaeg! Poolaja lõpp läks siiski käest ära, Kalev on 37:39 taga. Kitsing saab küünarnukiga vastu nägu ja jääb korraks platsile lebama, Astana kasutab ülekaalu ära. Kalev on siiski 33:30 ees. Kalev on kolm ja pool minutit enne poolaja lõppu 33:28 ette läinud. Punkt-punkti mäng jätkub, Astana juhib kuus ja pool minutit enne lõppu 28:27. Kalev lõpetas esimese veerandaja kehva kaitsega, aga väike eduseis siiski 10 minuti järel on. 22:21. Kaks minutit esimese veerandi lõpuni, Kalev 19:15 ees. Cottonilt vees üks kolmene! 13:10 Kalevile. Cotton tabab kolmese ja temal on ka nüüd Kalevi särgis Ühisliigas punktiarve avatud. 10:10. Astana 214 cm pikkune tsenter Dušan Ristic on kiirelt neli punkti toonud, aga Jõesaare kolmene hoiab Kalevit mängus. 7:5 Astanale. Mäng algas! Kalev/Cramo algviisik: Kyle Vinales, Tekele Cotton, Janari Jõesaar, Kristjan Kangur, Kristjan Kitsing. Seega saab uus mees Cotton kohe oma võimaluse. Tere ja ilusat ennelõunat! Mäng on kohe algamas.