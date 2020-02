BLOGI | Kalev/Cramo sai Siberis otseselt konkurendilt kindla kaotuse

KRASNOJARSKI JENISSEI - BC KALEV/CRAMO

Mäng läbi, Kalev kaotas 73:86.

Jenissei tsentri Tomislav Zubcici tabav kolmene lõpetab mängu sisuliselt ära. 71:84, aega vaid poolteist minutit.

Ja Vinales saab ka tehnilise vea otsa...

Vinales kaotab palli, 71:80. 1,53 lõpuni.

Aga Jõesaar on kolmeset tagant täpne! 71:78.

Vinales võtab vastutuse enda peale, aga paneb kaks kolmest järjest mööda. Aega on vaid kaks ja pool minutit, Kalev taga 68:78.

Janari Jõesaare korv pärast ründelauda annab Kalevile natuke lootust. 68:77, lõpuni 3.30.

Viis minutit lõpuni, kaotusseis ikka 11 punkti. 64:75.

Kitsingu korv toob Kalevi kaheksa minuti lõppu natuke lähemale 62:73.

Kalev on kolmanda veerandi järel 55:70 taga.

Kalevi kaotusseis on nüüd mängu suurim ehk 49:64.

Kaitses ei suuda Kalev vastaseid enam üldse pidurdada, aga Škele ja Kitsing hoiavad seisu veel talutavana. Aga kindel on see, läheb väga raskeks, seis on 47:59. Kolmanda veerandi lõpuni 3.41.

Vahe käriseb kiirelt taas üheksa punkti peale, 41:50.

Algas teine poolaeg, Kalev alustab taas Vinalese, Škele, Jõesaate, Kanguri ja Kitsinguga.

Lauavõistluses on Jenissei peal 16:14 ja korvisöötude arvestuses 11:9. Kolmepunktiviskeid on Jenissei tabanud 9st 5, Kalev 14st 6.

Kalevi resultatiivseim on 9 punktiga endiselt Sokk. Finke, Vinalesi ja Škele arvel on 6 punkti. Vastaste poolelt on 8 punkti toonud Nikola Rebic.

Poolaeg läbi, Kalev on taga 37:40.

Finke suudab korvi alt sisse visata ja vahe on neli punkti. Tundub, et kriis on ületatud.

Lõpuks! Škele tabab lauapõrkest kolmese, aga ka see korv tuli poolkogemata. 33:39, poolteist minutit poolajani.

Ja ikka ei tule punkte juurde... Kalev on teisel veerandil visanud vaid neli punkti.

Serblane Nikola Rebic paneb Vinasele kolmese näkku ja Kalevi kaotusseis kasvab 30:38 peale.

Kalev on võrdlemisi märkamatult jäänud viie punktiga taha, 30:35.

Jenissei tagamehe Garlon Greeni kolmene viib kodutiimi taas punktiga ette, 31:30. Poolajani kuus ja pool minutit.

Algas teine veerandaeg, Finke paneb kiirelt pealt ja suurendab Kalevi edu kuuele punktile.

Soku kaugvisked on seni kolmest kolm, ta on üheksa punktiga ka Kalevi resultatiivseim.

Sokk tabab veerandi lõpetuseks peaaegu poolelt väljakult kolmese ja Kalev võidab esimesed kümme minutit 26:22!

Vahetusest sekkunud Sten Sokk tabab kohe kolmese ja vahe väheneb. 17:19, kaks minutit esimese perioodi lõpuni.

Vinales laseb vastaste ameeriklasel Dustin Hogue'il lihtsalt korvi alla purjetada, Štelmahers võtab aja maha. Kalev 10:17 kaotusseisus, esimese veerandi lõpuni 3.52.

Kangur saab katte tegemisel ründevea, Kalevil on kolme ja pole minutiga võistkondlikud vead täis. Praku on jäädud ka 6:12 kaotusseisu.

Kaks minutit mängitud, Kalev 6:5 ees.

Jenissei koosseisus on ka eelmisel aastal Kalev/Cramos mänginud Chavaughn Lewis, aga tema täna kaasa ei tee.

Mäng on alanud! Kalev alustas traditsioonilise viisikuga: Kyle Vinales, Aigars Škele, Janari Jõesaar, Kristjan Kangur, Kristjan Kitsing.

Tere pärastlõunat, korvpallisõbrad! Kalevi ja Jenissei mäng algab viie minuti pärast.