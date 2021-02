BLOGI | Kalev/Cramo sai ajaloolise võidu järel valusa kaotuse Parmalt

Permi Parma - Kalev/Cramo

Tabeliseis:

KÕIK! Kalev kaotas Permile 72:80

Dorbek eksib ja nüüd võtab Parma mõtlemisaja.

Juškevičius tabas vabaviske seisuks 80:72. Kalev võtab veel 19 sekundit enne lõppu mõtlemisaja.

Keene`i kolmene ei taba ja nüüd on küll kaotus tõsiasi.

32 sekundit enne lõppu kasvab Parma edu juba 79:72-le.

Keene `i kolmene ei taba.

Kalev võtab 1.23 enne lõppu mõtlemisaja.

Parma tegi pallikaotuse, Jõesaare kolmene ei tabanud. 1.35 lõpuni.

Adas Juškevičius tabas - 77:72. Leeduka arvel on 18 punkti.

Thomas tabas vabavisked - 75:72. Lõpuni jääb 2.14.

Kaks ja pool minutit jääb mängida.

Kempilt kaks punkti - 75:70.

Jälle hakkab kärisema - Juskevicius teeb seisuks 75:68. Kalevil jääb mängu päästmiseks pisut üle kolme minuti.

Jõesaare kaugvise ei taba.

Ponitka tabas vabavisked - 73:68. Lewis tegi talle ebasportliku vea!

Parma võtab mõtlemisaja.

Kempilt kaks punkti. Kalev on teinud 9:0 vahespurdi ja jõudnud kolme punkti kaugusele (71:68). Lõpuni jääb 4.51.

Keene on hoos - veel üks korv seisuks 71:66.

Keene tabab - 71:64. Mängida jääb 6.50.

Parma juhib lõpuveerandit 8:2 (üldseis 71:59), kui mängida jääb 7.35.

Keene tabab kahese koos veaga ja realiseerib vabaviske - 71:62.

Zhmakolt valus kolmene - 71:59.

Kemp toob Kalevi üheksa punkti kaugusele.

Keene on toonud 12 punkti, kuid teinud ka juba neli pallikaotust.

Keene kaotas palli ja Perm karistas selle kohe ära - vahe juba 11 punkti, 68:57.

Šeiko tabab lõpuveerandi alustuseks kolmese - 66:57.

Kalev kaotab 3. veerandi järel 57:63.

Šeiko tabas 4 sekundit enne lõppu kolmese koos veaga ja realiseeris ka vabaviske.

Kalev teeb 3. veerandi lõpuminutiks neli vahetust korraga - sisse tulid Jõesaar, Kemp, Keene ja Thomas.

Kaufmanis tabab - 59:57.

Zukauskase kolmene lõpetas Parma kuiva seeria - 59:55.

Parma teeb ridamisi vahetusi, kuid ka uued mehed ei saa palli korvi.

Nurger surub palli korvi ja vahe on vaid üks punkt - 56:55. Parma on juba üle kahe minuti kuival olnud.

Parma võtab 3.44 enne 3. veerandi lõppu mõtlemisaja.

Supervahetus - Hermet saadab teise kolmese korvi seisuks 56:53. Kalev on teinud 8:0 spurdi.

Kemp vähendab vahe üheksale punktile (56:47).

Just platsile vahetatud Hermet tabas kolmese - 56:50.

Nurger tabas ühe vabaviske kahest - 56:45 Parmale.

Ja selle jutu peale tabab Ponitka kohe kolmese - 54:44.

Nüüd ei taba õnneks Parma kolmesed, ridamisi eksivad Grigorjev ja Savovic.

Keene vähendab vahe seitsmele punktile (44:51).

Kolmanda veerandi esimese kolme ja poole minutiga on meeskonnad visanud kahe peale vaid seitse punkti.

Jõesaar avas kolmesega meie teise poolaja skoori - 51:42.

Bulanivilt kolmene - 51:39.

Mejeris tabas ühe vabaviske kahest - 48:39.

Kolmas veerand algas.

Permi edu on igati loogiline - neil on parem visketabavus (mängust 54% Kalevi 46% vastu), nad on võitnud lauavõitluse (19:14), andnud rohkem resultatiivseid sööte (14:8) ja teinud vähem pallikaotusi (4:5). Lisaks on nende vahetusmehed panustanud 22 punkti, Kalevi pingilt on tulnud vaid 11 silma.

Senised punktiliidrid:

Kalev kaotas avapoolaja 39:47.

Juskevicius teeb kõvasti pahandus - järjekordne kolmene ja temalt juba 14 punkti. Kalev kaotusseisus 39:47.

Kurbas tabas vabaviksed seisuks 39:44.

Keene sopsab teise kaugviske järjest - 37:42.

Keene tabas olulisel hetkel kolmese - seis 34:42. Enne seda korvi oli Kalev suutnud teisel veerandil visata vaid 11 punkti.

Kalev teeb ridamisi vahetusi korraga - mängu tulevad Keene, Thomas ja Hermet.

Parma edu oli korraks juba 10 punkti, siis tegi Lewis seisuks 31:39.

Kalevi visked ei lähe. Nüüd eksis Nurger.

Kalev võtab taas mõtlemisaja.

Parma saab teise veerandi keskpaigaks tänase mängu suurima eduseisu - 37:29.

Lewis tabas koos veaga ja realiseeris ka vabaviske. Kalev kaotusseisus 29:34.

Lewis vähendab vahet - 28:32.

Thomas teeb seisuks 26:32.

Kalev võtab teise veerandi neljandal minutil mõtlemisaja. Kalevil on väljakul käinud 10 meest, vaid Keene on platsil viibinud üle 10 minuti.

Parma spurdib ette 30:24. Grigorjev tabas 20-sekundilise vahega kaks kaugviset.

Parma avab teise veerandi teisel minutil oma selle perioodi skoori ja viigistab 24:24-le.

Thomas viib Kalevi ette 24:22.

Kemp toob tabloole viigi 22:22.

Parma võitis avaveerandi 22:20. Vahe oli kärisenud juba viiele punktile, ent Nurger suutis viimasel sekundil tabada kaugviske.

Keene patustas pallikaotusega.

Avaveerandi lõpuni jääb kaks minutit.

Savovic toob tabloole viigi 17:17.

Lewis tabas ühe vabaviske kahest - Kalev ees 17:15.

Jõesaar tabas, kuid Zukauskas vastas kohe omapoolse korviga. Kalevi edu on kahanenud 16:15-le.

Mejeris vähendab Permi kaotusnumbrid neljale (10:14).

Juskevicius lõpetas Kalevi 7:0 vahespurdi - Eesti klubi juhib 14:8.

Keene tabab uuesti - 14:6.

Keene teeb seisuks 12:6. Kalevi visketabavus on siiani suurepärane - mängust on 10-st viskest tabatud seitse.

Jõesaar tabab teise kolmese. 3-minutilise mängu järel juhib Kalev 10:6.

Juskeviciuse kolmene vähendab Permi kaotusnumbrid 6:7-le.

Jõesaarelt kolmene vastu.

3:4. Ponitka vastas kolmesega.

Thomas ja Kemp viivad Kalevi avaminutil 4:0 ette.

Mäng on alanud.

Kalev/Cramo alustab viisikuga Keene, Dorbek, Jõesaar, Kemp ja Thomas.

Kalevil on enne tänast matši 3 võitu ja 10 kaotust, Parmal 5 võitu ja 8 kaotust. Loodetavasti suudab Kalev jätkata heas hoos. Pühapäeval sai Cramo teatavasti klubi ajaloo esimese võidu Moskva CSKA üle, võidunumbrid olid 107:102.

Tere, korvpallisõbrad! Juba kell 16.30 alustab Kalev/cramo võõrsil mängu Permi Parmaga.