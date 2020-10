BLOGI | Kalev/Cramo ei suutnud koroonast ja vigastustest räsitud Himkile vastu saada

Himki - Kalev/Cramo

Mäng läbi, Himki võidab 92:74.

Lõpuni jääb vaid pisut üle minuti ja võitja on selge. Himki juhib 88:74.

Järgmine kaarder näitab,, et Sokul on siiski päris halb olla. Aga vast läheb üle.

Bealer ja Sokk põrkavad kokku, viimane saab korraliku paugu ja peab minuti toibuma. Õnneks midagi tõsist lahti ei ole, pingil istudes Sokul enam grimassi näos pole.

Paraku kukub Hermet viie veaga välja, Thomasel on neli viga. Neli minutit lõpuni, Himki on ees 86:72.

Hermet tabab kolmese ja mingi lootus elab. Kellal on 5.29 ja Himki juhib 84:72.

Vjaltsev nopib endast 14 cm pikema Nurgeri eest ründelauapalli, viskab sisse ja meelitab ka vea välja. Seega on Nurgeri mäng tänaseks läbi. Himki juhib 78:63, mängu normaalaja lõpuni on 7.30.

Kolmas veerandaeg sai läbi, Himki juhib 70:56.

Ennist sai märgitud, et Nurgeril on kolm viga, tegelikult on neid siiski neli. Kalevi eesliinimängijatest on Thomas ja Hermet teinud kolm viga, rohkem n-ö pikki Eesti klubil polegi.

Bookeril lastakse Thomas korvi all maha murda ja pealt panna. Himki 67:53 ees, kolmanda veerandi lõpuni kaks minutit,

Monja tabab kolmese ja nüüd on Kalevi kaotusseis juba ähvardavalt suur, 14 punkti. Himki juhib 65:51.

Nurger tuleb väljakule ja teeb kiirelt kattevea, kokku on tal nüüd kuue minutiga kolm viga. Eestlane läheb taas pingile. Himki on viis minutit enne kolmanda veerandi lõppu 60:50 ees.

Jerebko kolmene viib Himki 56:46 ette ja Kalevi peatreener Roberts Štelmahers võtab aja maha. Jerembko on kaugelt tabanud viiest neli.

Algas teine poolaeg. Thomas on algviisikus välja vahetanud Nurgeri. Lisaks jooksid Kalevi eest väljakule Keene, Kaufmanis, Bealer ja Hermet.

Kaufmanis on koos Sokuga tõusnud Kalevi resultatiivseimaks, mõlemal on koos 10 punkti. Thomase arvel on 7 punkti ja 6 lauapalli, Keene on toonud 7 punkti ja 4 söötu. Himkit on vedanud Jerebko 17 ja Vjaltsev 14 punktiga.

Ei ole üldse hullu. Kaufmanis tabab viimasel sekundil keskpositsioonilt ja poolajaks on Himki edu vaid 51:46.

Kalev mängis mitu minutit koosseisuga Sokk, Keene, Kurbas, Bealer, Hermet. Loogiline, et selle viisikuga rünnak toimib ja sama loogiline, et kaitse mitte. Nüüd tuuakse jõuline Thomas korvi alla tagasi. Himki on neli ja pool minutit enne poolajavilet 48:36 ees.

Algviisikus alustanud Rauno Nurgeri esitus on teist mängu järjest jäänud kahjuks nõrgaks. Neli minutit, null punkti ja kaks viga.

Sten Sokk tabab kolmese koos äsja mainitud Odinokovi veaga. Paraku vabavise ei taba. Aga Himki edu on vähenenud, see on nüüd 38:30.

Himki on korvi alla toonud seni VTB noorteliigas mänginud Vladislav Odinokovi, aga temagi saab käe valgeks. Himki on kaheksa minutit enne teise veerandi lõppu 36:25 ees.

Jerebko tabab kolmese, Himki on 34:24 ette saanud.

Üleplatsimees on 11 punktiga Jegor Vjaltsev, 9 punkti on Jonas Jerebko arvel. Kalevi poolelt on Janis Kaufmanis visanud 6 punkti, Thomas, Keene ja Hermet on 4 punkti peal.

Esimene veerand läbi, Himki on ees 28:24.

11 punkti toonud Jegor Vjaltsevi korvid kasvatavad Himki edu 28:20 peale.

Vahetusest sekkunud Devin Thomas on Kalevile toonud neli punkti ja Himki edu on poolteist minutit enne esimese veerandi lõppu vaid 23:20.

Kiire ja skoorirohke mäng: seitsme minuti järel on Himki ees 23:16. Jerebko on Himkile toonud juba üheksa punkti.

Himki on nelja minuti järel 16:9 ees.

Ega Kalevil oluliselt hõlpsam pole. Mängumeestest on pingilt võtta Sten Sokk, Davin Thomas ja Tanel Kurbas. Kaasas on ka Indrek Sunelik (20) ja Nord/Cramo spordiklubi kasvandik Julius-Erik Kastein (17).

Himki on kahe minutiga 9:2 ette läinud. Väga lihtne Venemaa hiiul täna siiski ilmselt olema ei saa, sest koosseisus on vaid seitse kogenumat mängijat, nende hulgas vaid kolm välismaalast. Pingilt on tuntumatest palluritest võtta vaid Sergei Monja ja Vjatšeslav Zaitsev.

Mäng on alanud!

Algkoosseisud: Kalev: Marcus Keene, Janis Kaufmanis, Gabe Bealer, Kregor Hermet, Rauno Nurger.Himki: Dairis Bertans, Egor Vjaltsev, Sergei Karasjov, Jonas Jerebko, Devin Booker.

Tere õhtust, korvpallisõbrad! Mängu alguseni on jäänud pisut üle viie minuti.