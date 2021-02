BLOGI JA TIPPHETKED | Võimas! BC Kalev/Cramo alistas pöörase viimase veerandi toel võõrsil Moskva CSKA

VTB: MOSKVA CSKA - BC KALEV/CRAMO

102:107. Läbi! Cramo võitis võõrsil Moskva CSKA-d!

James paneb kaugvisked mööda! Bolomboy teeb veel lõpus Jõesaarele vea!

102:106. Rauno Nurger tabab mõlemad vabavisked.

102:104. James tabab kõik kolm vabaviset.

99:104. Dorbekult hull kolmene! Kohtumise lõpuni 21 sekundit.

99:101. Bolomboy vastab samuti kahe vabaviskega.

97:101. Kemp tabab mõlemad vabavisked, normaalaja lõpuni on jäänud minut.

97:99. CSKA on tulnud aga kõigest kahe punkti kaugusele.

92:99. Jõesaar tabab taas kolmese! Cramo juhib juba seitsme punktiga, normaalaja lõpuni on jäänud 2.18.

90:94. Kemp kasvatab eduseisu!

90:92. Kemp viib Cramo juhtima!

Normaalaja lõpuni on jäänud 4.16.

90:90! Keene viigistab seisu! Itoudis võtab taas vaheaja.

90:88. Keene'il taas kolmene!

90:85. Hilliard toob järjekordsed punktid.

88:85. Lewis tabab raske viske! Cramo on visanud nelja minutiga juba 17 punkti.

88:83. Kemp murrab edukalt korvi alla.

86:81. Jõesaarelt täpne kahene.

84:79. Jõesaar leiab sööduga Nurgeri, kes vajutab palli pealt. Itoudis võtab aja maha.

84:77. Jõesaarilt kolmene, Bolomboy vastab kiire pealtpanekuga ja Jõesaar omakorda sellele järjekordse kolmesega. Eestlane on visanud täna sisse juba viis kaugviset.

82:68. Hilliard alustab viimast veerandit tabava kolmesega. Tema arvel on juba 34 punkti.

79:68. Kaufmanis tegi Uhhovi vastu ebasportliku vea. Uhhovi asemel läks vabaviskeid viskama Hilliard, kes oli mõlemal viskel täpne. 79:68 seisul ka kolmas veerandaeg lõppeb. Cramo viimased üheksa punkti tulid kõik Keene'i kolmestest.

74:65. Keene'ilt veel üks kolmene, mängumehe arvel juba 18 silma.

72:62. Keene vähendab kolmesega kalevlaste vahelt.

72:58. Nurger teeb Jamesi vastu kolmanda vea, ameeriklana vabaviskejoonelt ei eksi. CSKA on kasvatanud vahe juba 14 punki peale. Kolmanda veerandi lõpuni jäänud 3.31.

68:56. Nurger vajutab palli ülevalt alla!

63:52. Lewis vähendab kalevlaste kaotusseisu, kuid Hilliard vastab kolmesega. Mehe arvel on 17 minutiga juba 29 punkti.

60:50. Hackett lisab veel ühe kolmese. Štelmahers võttis minutilise vaheaja.

57:50. CSKA vastab omakorda kahe tabava kolmesega.

51:50. Jõesaarelt kolmene!

51:47. Keene hoiab kaugelt teele saadetud kolmesega Cramot nelja punkti kaugusel.

48:44. Kemp alustab teist poolaega 2+1 rünnakuga.

Teine poolaeg on alanud!

Hilliard on visanud avapoolaga juba 17 punkti. Bolomboy on visanud 9 punkti. Kalevil on käinud väljakul kõik 12 meest, kes koosseisu mahtusid. 9 punktiga on kalevlaste resultatiivseimad Kemp ja Keene.

48:41. Thomas viskab poolaja lõpus kahese sisse, kuid Strelnieks jõuab koos lõpusireeniga vastata omakorda tabava lähiviskega. CSKA võitis avapoolaja seega seitsme punktiga.

44:38. Jõesaar on samuti kolmesel täpne, vahe CSKA-ga on vähenenud kuue peale.

44:34. Djukanovicilt tabav kaugvise.

42:30. Bolomboy kasvatab 2+1 rünnakuga CSKA eduseisu 12-punktiliseks. Kalevil on juba vead ka täis, CSKA-l on teisel veerandil kirjas kolm võistkondlikku viga. Poolaja lõpuni jäänud 3 minutit.

37:29. Lewis lõpetab tabava kahesega Cramo väikese punktimõõna.

37:27. CSKA edu on kasvanud juba kümnepunktiliseks.

33:27. Cramo jõudis Keene'i viskest taas viigini, kuid CSKA vastas sellele 6:0 spurdiga. Avapoolaja lõpuni on jäänud 5.52.

25:25. 2+1 rünnaku teeninud Kempil oli võimalus viia Cramo juhtima, aga ta eksis vabaviskel.

25:23. Kemp toob korvi alt kaks punkti juurde.

25:21. Kalev püsib hoogsalt mööduvas kohtumises avaveerandi järel ilusti mängus sees.

23:18. Keene tabab raske kolmese!

23:15. Lewis saab keskpositsiooniviskega käe valgeks.

19:13. Kurbas vähendab Cramo kaotusseisu. Avaveerandi lõpuni jäänud veidi üle 3 minuti.

Tasub mainida, et kalevlastel on üle pika aja väljakule Chavaughn Lewis!

12:6. Bolomboy kasvatab CSKA eduseisu. Avaveerandist saab peagi 5 minutit mängitud.

7:4. Kemp petab korvi all vastase ära ning toob Cramole kaks punkti juurde.

3:2. Dorbek avas kalevlaste punktiarve.

3:0. Hilliard alustab tabava kaugviskega.

Kohtumine on alanud!

Cramo algviisik: Keene. Dorbek, Jõesaar, Kemp Thomas. CSKA algviisik: Hackett, Hilliard, Kurbanov, Bolomboy, Antonov.

Meeskonnad on platsil ning hetkel käib mängijate tutvustamine.

Tervist, korvpallisõbrad! Juba 15 minuti pärast on algamas kohtumine Moskva CSKA ja BC Kalev/Cramo vahel. Klubid mängisid omavahel viimati ligi aasta tagasi (täpsemalt 13. veebruaril), siis jäi CSKA peale 81:67.