BLOGI JA TIPPHETKED | Kalev/Cramo sähvatas Ühisliigas Nižni Novgorodi vastu teisel veerandajal, aga sellest ei piisanud

VTB Ühisliiga: Nižni Novgorod - Kalev/Cramo

Mäng läbi, Kalev kaotas 85:95.

Kaks minutit lõpuni. Kalev on vahet vähendanud, aga sellest ei piisa. 78:91.

Seitse minutit lõpuni ja kodutiimi edu on 82:61. Aeg buss sooja panna...

Nižni Novgorodi edu suureneb neljanda veerandi alguses veelgi. 76:59.

Kolmanda veerandaja lõpus ei suutnud Kalev siiski koduvõistkonnaga sammu pidada. Neljanda perioodi eel on Eesti klubi 59:71 kaotusseisus.

Üleplatsimees on aga 25 punkti visanud Ivan Strebkov.

Keene jõuab 24 punkti peale, aga Nižni juhib 64:57. Kolmanda veerandi lõpuni on neli minutit.

Nižni Novgorod on eduseisu taastanud, kuus ja pool minutit enne kolmanda veerandi lõppu juhitakse 56:51.

Teine poolaeg on alanud!

Keene on tabanud 12 viskest 8 ja tal on koos koguni 22 punkti. Maurice Kemp on lisanud punkti, Martin Dorbek 6, Rauno Nurger ja Janari Jõesaar mõlemad 2 punkti. Kalevile ongi punkte toonud viis mängijat. Nižni Novgorodi on 17 punktiga vedanud Ivan Strebkov.

Marcus Keene'i soolo viis Kalev/Cramo esimese poolaja lõpuks 45:44 ette!

Keene'ilt kiired neli punkti ja vahe väheneb 33:39 peale. Nižni Novgorodi juhendaja Zoran Lukic võtab aja maha.

Lähemale pole Kalev siiski saanud. Neli ja pool minutit enne esimese poolaja lõppu ollakse taga 29:39.

Kalevi seis pole sugugi lootusetu. Teist veerandaega on mängitud kaks minutit, kaotusseis on 22:28. Marcus Keene on kalevlaste poolelt visanud kaheksa punkti, Martin Dorbeki arvel on kuus punkti.

Esimese veerandaja võitis tulemusega 24:17 Nižni Novgorod.

Kaks minutit esimese veerandaja lõpuni, Nižni Novgorod on ees 20:11.

Kuus minutit mängitud, kodumeeskond on ees 15:7. Jõesaar teeb teise isikliku vea.

Strebkov on hoos. Nelja minuti järel on venelasel kirjas 10 punkti, Nižni juhib 11:4.

Pärast väikest viivitust on mäng alanud, esimese korvi viskas Nižni poolelt Venemaa koodislane Ivan Strebkov.

Pingilt sekkuvad seega Janis Kaufmanis, Tanel Kurbas ning noormängijad Indrek Sunelik ja Georg Kask.

Kalev/Cramo algviisik: Marcus Keene, Martin Dorbek, Janari Jõesaar, Maurice Kemp, Rauno Nurger.

Kohtunike sekka kuulub täna... eestlane Aare Halliko! Põhjuseks ilmselt see, et koroonaviiruse tõttu polnud võimalik neutraalsete riikide kohtunikke Nižni Novgorodi lennutada.

Tere õhtust! Nižni Novgorodi ja Kalev/Cramo kohtumine on õige pea algamas.

Loe siit lähemalt, kuidas iseloomustas tänast vastast Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok ning miks Kalevi koosseis ikkagi nii hõre on! https://sport.delfi.ee/news/korvpall/vtbliiga/saatus-jatkab-kalevcramo-nookimist-nizni-novgorodi-soideti-horeda-koosseisuga?id=92092323