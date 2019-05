BLOGI JA FOTOD | Unics näitas Euroopa tipptaset ja tõrjus Kalev/Cramo konkurentsist

Kalev/Cramo - Kaasani Unics

Tore, et suur osa rahvast tänas Kalev/Cramo meeskonda aplausiga.

Kohtumise lõppnumbrid 96:84 Unicsile ja seeria võit 3-0 Venemaa klubile.

81:96 Kitsing realiseeris vabavisked.

Rahvas on hakanud vaikselt saalist lahkuma. Viimane minut läks käima.

Kairys võttis veel korra aja maha. lõpuni poolteist minutit.

79:94 Moultrie keskpositsioonilt.

77:94 Kitsing vabaviskejoonelt 2/2.

75:92 Dorbekult 2+1 rünnak. Unicsil on täiesti eksperimentaalne koosseis väljakul.

72:92 Dorbek vabaviskejoonelt.

70:92 Moultrielt otsajoone lähistelt kahene.

68:92 Kairys kasutab minutilist mõtteaega. Minna 4.58.

Unics võttis aja maha. Kohtumise lõpuni 6.04. Kõik on selge.

68:90 Kitsingult 2+1 rünnak otsajoonelt, vabavise mööda.

Unicsi kaugvisked 15/21. Pole paha...

66:90 Ponkrašovilt kolmene.

66:87 Mirkovici ja Moultrie koostöö pakkus ilusa alley-oop pealtpaneku.

Unicsi loots pani taas ühe mehe mängu, kes muidu istub stabiilselt varumeeste pingil - Andrei Košejev.

64:87 Salaš lähiviskest, McCollum põrutas kohe kolmese vastu.

Viimase veerandaja eel Unics peal 84:62.

60:84 McCollum vabavisetest, ameeriklasel juba 21 punkti koos. Mänginud on McCollum 16 minutit.

60:82 Lynch vabaviskejoonelt 1/2.

Käib veerandaja viimane minut.

59:82 McCollum vabaviskejoonelt.

59:80 Mirkovici kolmene.

56:80 Klimenko vabavisetel 1/2.

56:79 Kitsing tagasihüppelt keskpositsioonilt.

54:79 McCollum sai ebasportliku ja Mirkovic vabavisetel täpne.

52:79 McCollum keskpositsioonilt.

52:77 Lynchilt kaks punkti lisaks.

50:77 Smithilt järjekordne kolmene ja Kairys võttis aja maha. Veerandaega minna 3.15.

50:72 McCollum vabaviskejoonelt 1/2.

50:71 Smithilt kolmene.

50:68 Lynch korvi alt.

48:68 Unicsile punkt vabaviskejoonelt.

Vastaste peatreener andis 5 minutit Maksim Šeleketole mänguaega, kes oli ilmselgelt tiimi nõrgim lüli, aga Unics saab endale kerget vangerdamist lubada.

48:67 Lewis läbiminekust.

Veerandaega minna 6.54.

46:67 Moultrielt 2+1 rünnak, hea otsaaut.

Unicsil teine rünnak järjest 24 sekundiga probleeme.

43:67 Lewiselt kauge kahene.

Kalevi mehed said maa-alaga vastase lukku ja Unics 24 sekundiga viskele ei jõudnud.

41:67 Kurbas lähiviskest.

39:67 Morganilt 2+1 rünnak kohe teise poolaja alustuseks.

Teise poolaja alguseni üks minut.

Poolaeg suurelt Unicsile 64:39.

Käib poolaja viimane minut.

39:64 Smith vabavisetest.

39:62 Sergejev vabavisetest.

Unicks on tõesti hea, aga kaitse on Kalevil ikka mäda. Väga kergelt hakkab lekkima.

39:60 Lockett otsajoonelt läbi ja pealt.

39:58 Lewis keskpositsioonilt.

37:58 Morgan korvi alt.

37:56 Morgan vabaviskejoonelt.

37:54 Moultrie keskpositsioonilt.

35:54 McCollumilt jälle kolmene. Ei olnud kerge, aga lihtsalt paneb sisse.

Unicsi kolmesed 10/14, Cramo kolmesed 1/5. Kumb meeskond mängib koduväljakul? Külaliste viskeprotsent väljakult endiselt 75 protsenti.

Kairys võttis aja maha, poolaega mängida 4.47.

35:51 Kolmene McCollumilt ja Kalev visatakse täna lihtsalt puruks.

35:48 Smithilt kolmene.

35:45 Moultrie ülevalt alla. Hea eeltöö Kangurilt.

33:45 Smith läbiminekust. Korvi alt oli täiesti tühi.

33:43 Meil Kitsing, vastastel Ejim korvi alt.

31:41 McCollum kaugelt, Unicsi kaheksas tabav kolmene.

31:38 Kaitse on pidanud ja rünnakul korvid Lewiselt ning Moultrielt.

27:38 Uskumatu õnnekorv vastastele, pall läks käest lahti, aga...

Meil Mirkovici arvel 9 punkti, vastaste resultatiivseim 7 punktiga Morgan.

Veerandaeg külalistele 36:27.

Unicsi peatreener võttis aja maha. Kalevi meeskonna viskeprotsent väljakult on 78, aga Unicsil 80!!! Ulme veerandaeg on olnud.

27:36 Lewis vabaviskejoonelt.

25:36 Klimenko vabaviskejoonelt.

25:34 Dorbekult küll korv, aga Keeduse viga korvi all ja vastastele vabavisked.

23:34 Unicsi seitsmes tabav kaugvise, üritusi on olnud üheksa!!!

Kalev on vahelduva eduga maa-alas, aga see on üsna tihti ära karistatud.

23:31 Kitsing lajatas vahelduseks pealt.

21:31 Veel üks kolmene vastastelt.

21:28 Mirkovic keskpositsioonilt.

Donaldas Kairys võttis aja maha, veerandaga minna 2.37.

19:28 Klimenko putpack, ründelauast valusad punktid.

19:26 McCollumilt kolmene.

19:23 Morganilt 2+1 rünnak.

19:20 Lynch tegi enda kohta imelise läbimineku.

17:20 McCollum vabaviskejoonelt.

17:18 Kurbas vabaviskejoonelt.

Mängida veerandaega 4.29, Cramol esimene vahetus. Sisse Kisting ja puhkama Kangur.

15:18 Mirkovic ei jää võlgu.

12:18 Uncis mehed tabavad kui kulda. Veel üks kolmene.

Väga tormiliselt on alanud, mängitud 3.37.

12:13 Mirkovic tabas kiirrünnakul kauge kahese.

10:13 Kolesnikovilt juba teine kolmene, seekord nulli otsast.

10:10 Moultrie keskpositsioonilt.

8:10 Morgan korvi alt.

8:8 Lewis keskpositsioonilt, Unicsi mehed tabasid jälle kaugelt.

6:5 Kangurilt punktid.

4:5 vastastelt kolmene.

4:2 Mirkovicilt keeruline lay-up, aga kotis.

2:2 Morgan vastab korvi alt.

2:0 Lewis ja Moultrie alley-oop pealtpanek.

Kohe pannakse pall mängu!

Arnett Moultrie sai kätte liiga aprilli MVP autasu!

Kalev/Cramo algviisik - Kurbas, Mirkovic, Moultrie, Lewis, Kangur.

Algas meeskondade tutvustamine. Unicsil ei ole välismaalastest täna rivis Konstantinos Kaimakoglut ja Henry Pierriat. Üle kuue ei tohi olla, Unicsil on leegionäre kaheksa.

Kalevi mängud käesoleval hooajal VTB Ühisliigas 14-14, Unicsil 23-5. Unics on kolmekordne liiga finalist, Cramo mängib play-off'is esmakordselt.

Kalevi spordihallis on istekohti veel vaid ühel otsatribüünil. Tuleb raudselt täismaja. Oleks vaid keegi, kes täppide abil rahva üle loeks!

Kaks vilemeest on täna Lätist ja neist üks Olegs Latisevs, kes sai Kairysega sinasõbraks Eesti-Läti liiga Final Fouril. Teine Läti vilemees on Oskars Lucic.

Suht keeruline on täna Unics ära võtta, aga proovima peab. Tõmmates paralleele eilse Meistrite liiga jalgpalliga, siis on Cramo eduvõimalus päris suur.

Kalevlastel on täna võimalik teha sünnipäevakink Tanel Kurbasele, kellel täitus 31 eluaastat. Ülejäänud kingid kahvatuks...

Tere kossusõbrad! Ajaloolise kohtumise alguseni umbes 30. minutit. Kalev/Cramo võtab VTB liiga play-off mängus mõõtu Kaasani Unicsilt. Seeria seis 2-0 Unicsile ja kui täna Venemaa klubi võidab, on nad poolfinaalis.

Sellist õudust täna küll enam näha ei tahaks! https://twitter.com/VTBUL/status/1125068994984202240

