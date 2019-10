BLOGI ja FOTOD | Super! Kalev/Cramo alistas Euroliigas mängiva Peterburi Zeniti ja tõusis Ühisliigas teiseks!

Kalev/Cramo resultatiivsemateks kerkisid Kristjan Kitsing ja Kyle Vinales 17 punktiga. Aigars Škele ja Janari Jõesaar lisasid 14 silma.

Kaotajate edukaimaks meheks oli aastaid Madridi Realis ja NBA-s pallinud mehhiklasest keskmängija Gustavo Ayon.

Kalev/Cramol on Ühisliigas kirjas nüüd kolm võitu ja üks kaotus. Selle näitajaga jagab Kalev/Cramo Ühisliigas teist kohta. Sama võiduprotsent on ka Nižni Novgorodil ja Krasnojarski Jenisseil.

Turniitabeli liidriks on BC Himki, kes on võitnud kõik viis kohtumist. Zenitil on kirjas kaks võitu ja kaks kaotust.