BLOGI JA FOTOD | Kodusaalis võimu näidanud Kalev/Cramo võttis Ühisliigas üliolulise võidu

BC KALEV/CRAMO - SARAATOVI AVTODOR

Mäng läbi! 88:76. Võõrsil kaotas Kalev 10 punktiga, seega jäi Eesti klubi Avtodori vastu hooaja kokkuvõttes napilt peale.

Kitsing meelitab 1.43 enne lõppu vastastelt kolm vabaviset välja ja realiseerib neist kõik. 86:67!

Natuke tuleb siiski oodata, Avtodorile kaks kiiret korvi ja Štelmahers võtab aja maha. 81:67, 2.40 lõpuni.

Kitsing lisab ka tabava kolmese ja mäng on põhimõtteliselt tehtud! 81:63.

Soku kolmene viib pärast väikest mõõna Kalevi taas turvalisemalt ette. 78:63 ja 3.30 lõpuni.

Kangur saab viienda vea ja peab mängust lahkuma. Kalev ees 75:60, lõpuni 5.20.

Ei taha midagi ära sõnuda, aga praegu pole näha, kuidas Avtodor suudaks suure kaotusseisus võiduks pöörata. 6.40 neljanda veerandi lõpuni ja Kalevi edu on 75:58.

Algas neljas veerandaeg.

Kolmas veerandaeg läbi, Kalevi edu on 66:49.

Vinales suurendab Kalevi edu juba 64:44 peale. Minut kolmanda veerandi lõpuni.

Esialgu on mured lahendatud. Vastastel on võistkondlikud vead täis ja Kalev pääseb järjest vabaviskejoonele. 57:40, pool kolmandast veerandist on mängitud.

Škele realiseerib 2+1 rünnaku. 50:38 Kalevile, 6.45 kolmanda veerandi lõpuni.

Kehv teise poolaja algus Kalevi poolt, Avtodor on visanud seitse vastuseta punkti. Kalev on siiski veel 45:35 ees.

Algas teine poolaeg.

Kalevile on 11 punkti toonud Vinales ja 10 punkti Jõesaar. Škele arvel on 8 ja Kitsing on toonud 6 punkti.

Poolaeg Kalevile 45:28!

Kangur teeb poolteist minutit enne poolaja lõppu kolmanda vea ja läheb pingile. Kalev ees 43:26.

Ja Škele teeb läbimurdest juba 34:18. Nii hoida!

Seitse minutit poolajani ja 30:18. Kalevi edu aina kasvab.

Algas teine veerandaeg.

Kalevi resultatiivseimad: Vinales 9, Jõesaar 7, Kitsing 6. Kahesed on 9st 6, kolmesed 6st 4.

Vinales teenib 2,6 sekundit enne lõppu kolm vabaviset, millest tabab kaks. Kalev võidab esimese perioodi 26:15. Lõpus tõmmati Avtodori kaitse täiesti ribadeks.

Jõesaarelt pealtpanek ja Kitsingult veel üks kolmene! Kalev juba 24:15 ees.

Kuigi Kalev juhib 3.42 enne esimese veerandi lõppu 19:13, teeb suurt muret lauavõitlus. Avtodor on saanud juba kaheksa ründelauda, millest viis on korjanud Mouhammadou Jaiteh. Mees nagu mägi.

Kohtumist on vaatama tulnud koguni 18 NBA skauti, nende seas ka endine Sloveenia koondislane Primož Brezec.

Kitsing lisab kolmese ja suurendab koduvõistkonna edu 12:6 peale. Vastaste peatreener Predrag Krunic võtab aja maha.

Kalev lasi alguses vastastel lihtsaid korve visata, aga nüüd oln olukord kontrolli all. Vinales viib Kalevi 9:6 ette. Esimest veerandit mängida 6.22.

Mäng käib!

Kalev/Cramo algviisik: Kyle Vinales, Aigars Škele, Janari Jõesaar, Kristjan Kangur, Kristjan Kitsing. Vastastel alustavad Markel Starks, Elgin Cook, Nikita Mihhalovski, Isaiah Hicks ja Mouhammadou Jaiteh.

Tere õhtust! Kalevi ja Avtodori kohtumise alguseni on jäänud 20 minutit ja võistkonnad teevad sooja.