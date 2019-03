BLOGI JA FOTOD | Kalev/Cramo võttis kohustusliku võidu, Tsmokile suurt sõnaõigust ei antud

Kolmandal veerandajal sulas korra vahe seitsmele punktile, ent otsest ohtu murranguks polnud. Kalevlastel olid vajalikud visked ja sobilikud käigud olemas.

Kalevlastel oli ühtlaselt hea viskepäev. Kogu meeskonna peale visked väljakult 56 protsenti (37/66). Kaugvisked 53 protsenti (14/26). Resultatiivseim oli Arnett Moultrie 26 punktiga, Maksim Salash lisas 17 punkti, 6 lauapalli ja 4 korvisöötu, ehkki mängis vaid 16 minutit.

Vastaste tulemuslikum oli 19 punktiga tagamängija Devon Saddler, kreeklasest keskmängija Zisis Sarikopoulos tegi kaksikduubli - 16 punkti ja 10 lauapalli.

Kalev/Cramo (8-10) jagab liigas võiduprotsendilt 8.-9. kohta koos Saraatovi Avtodoriga. Omavahelised mängud annavad hetkel eelise Venemaa klubile, seega on Kalev play-off kohalt väljas. Tsmoki (2-15) teenis VTB liigas üheksanda kaotuse järjest.

Mängu eel:

Viimati kolm kuud tagasi Ühisliigas võidurõõmu maitsnud Minsk kaotas tänavuse esimese omavahelise mängu Kalevile 13. jaanuaril koduväljakul 82:95. Eesti esiklubi tsenter Arnett Moultrie kogus nimetatud kohtumises 22 punkti ja 12 lauapalli. Kalevi ja Minski omavaheliste mängude seis on liiga ajaloo kokkuvõttes veel napilt, 5:4 Valgevene klubi kasuks.

Minsk vallandas pärast jaanuarikuist Kalevile kaotamist oma pikaaegse peatreeneri Aleksandr Krutikovi, kuid täna on veel keeruline öelda, kas uus juhendaja Rostislav Vergun on kahe kuuga suutnud meeskonna mängupilti parandada. Minsk on nimelt seejärel kõik neli Ühisliiga kohtumist pidanud liiga tippude vastu, kust võitu oligi keeruline oodata.