BLOGI JA FOTOD | Kalev/Cramo vajas Ühisliigas hädasti võitu, aga sai Poola klubilt hoopis ilmetu kaotuse

Kalev/Cramo - Zielona Gora Stelmet

Ats Kuldkepp: Mäng läbi, 70:92.

Ats Kuldkepp: 66:87, kaks minutit lõpuni. Nüüd käib vaid skoori vormistamine.

Ats Kuldkepp: 5.46 lõpuni, Kalevit päästaks vaid ime. Vahe on kärisenud 22 punktile, 57:79.

Ats Kuldkepp: Vahe ei vähene. 57:73, 7.30 mängu lõpuni.

Ats Kuldkepp: Seisuga 52:68 kolmas veerandaeg lõppeski.

Ats Kuldkepp: Kalev vastab kahe kiire korviga, vastaste peatreener Žan Tabak võtab aja maha. 52:68, pool minutit kolmanda veerandi lõpuni.

Ats Kuldkepp: Kalev on lasknud vastastel väga mugava rütmi sisse saada, kaitse käriseb igalt poolt. Vahe on juba 18 punkti, 48:66.

Ats Kuldkepp: Pärast Štelmahersi minutilist vaheaega pole suurt midagi paremaks läinud. 48:61, veerandi lõpuni kolm minutit. Õnneks saab Kangur platsile naasta.

Ats Kuldkepp: Vastaste tagamees Thomasson taba veel ühe kolmese. 5.46 kolmanda veerandi lõpuni ja 43:53.

Ats Kuldkepp: Kangur saab löögi roidepiirkonda ja peab pingile liipama.

Ats Kuldkepp: Kalev jõuab korraks nelja punkti peale, aga siis lastakse vastastel lihtne kolmene sisse panna. 43:50.

Ats Kuldkepp: Teine poolaeg on alanud!

Peep Pahv: Zielona Gora poolel viskasid koguni kolm meest 9 punkti. Nendeks olid Ludvig Hakanson, Marcel Potinka ja Ivica Radic. Poola klubi rünnak on mitmekesisem ning kaitse tihedam. Kalevi korvid sünnivad justkui raske töö tulemusena.

Peep Pahv: Esimesel poolajal oli Kalevi poolel suurim korvikütt Kyle Vinales 10 punktiga, kuid samas ei tegutsenud ta tervikuna kuigi hästi. Aigars Škele arvel on 7 punkti.

Peep Pahv: 39:45 Esimene poolaeg on lõppenud.

Peep Pahv: 37:45 Kalevi rünnak ei toimi ning visked on tihti juhuslikud. Zelona Gora leiab aga korvi ründamiseks paremaid võimalusi.

Peep Pahv: 31:36 Vastane saab ebasportliku vea järel kaks vabaviset ning lisaks ka uue rünnaku, mis päädib kolmesega. Mäng käib üles ja alla. 4.54 teise poolaja lõpuni.

Peep Pahv: 25:28 Kalev on taas saanud mängu tagasi.

Peep Pahv: 20:28 Teise veerandaja algus sarnaneb kohtumise algusega. Kalev taas rünnakul hädas ja vastased saavad ette.

Peep Pahv: Kalev suutis esimeste minutite kohemtusest üle saada ning alguses läbipääsmatuna tundunud vastaste kaitse lahti harutada. Hästi sekkus vahetusest Kalevi hiljutine täiendus Sacha Killeya-Jones.

Peep Pahv: 18:18 Esimene veerandaeg on lõppenud.

Peep Pahv: 7:11 Kalev on saanud rünnakul mõned õnnestumised ning kaitses on asjad paranenud.

Peep Pahv: Kalevil on esimestel minutitel rünnakutel raskusi viskeni jõudmisega. Kaitsses pole aga suudetud vastaseid hästi takistada. Pisut üle kolme minuti mängitud, seis on 1:9 ja Kalev võtab aja maha.

Peep Pahv: Kalevi poolel ei tee täna kaasa Kristjan Kitsing, kes väänas eile õhtul treeningu lõpus hüppeliigest. Vigastus polevat väga hull, aga täna ei hakatud teda vägisi platsile tooma.

Peep Pahv: Kohtumine algas!

Peep Pahv: Selge on see, et Kalev vajab võitu, kuid midagi lihtsat täna es ei oota. Poola klubil on küll tabelis üks võit vähem, kuid samas on nad pidanud ka ühe kohtumise vähem. Seega senise põhjal on tegenist üsna samast klassist meeskondadega.

Peep Pahv: Tere varjast õhtut! Mängu alguseni on jäänud viis minutit.