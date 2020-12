BLOGI JA FOTOD | Kalev/Cramo sai Ühisliigas tänu tugevale lõpule hooaja esimese võidu

Kalev/Cramo - Minski Tsmoki

Olemas! Kalev võitis 88:82!

Keene suudab kellalt kümmekond sekundit röövida, lõpuks suudetakse talle siiski viga ära teha. Vabavisked tabavad ja edu on juba 88:82!

Leimanis paneb mööda ja pall Kalevile. Tunda on võidu lõhna!

Keene tabab kolmese! 86:82 ja 36,2 sekundit lõpuni. Seekord tegi ameeriklane õige otsuse.

Kiired kaks punkti Tsmokile vastu.

Devin Thomas nopib pärast Leimanise möödaviset lauapalli, meelitab Vladimir Veremejenkolt vea välja ja teenib vabavisked. Kahest kaks ja võõrustajate eduseis on 56,7 sekundit enne neljanda veerandi lõppu 83:80.

Jõesaar kolmest ei taba, aga Thomas ja Dorbek võitlevad ennastsalgavalt palli eest. Dorbek saab vabaviskejoonele, tabab kahest kaks ja viib Kalevi 1.20 enne lõppu taas ette. 81:80.

1.46 enne lõppu on Kalev omakorda 79:80 taha jäänud.

Jõesaar kukkus enne palli päästes valusalt ja oli paar minutit pingil, aga nüüd on ta platsil tagasi.

Thomas on mängu jooksul paremini tegutsema hakanud ja tema tabav vabavise viib Kalev 4.10 enne normaalajal lõppu üle pika aja ette. 77:76.

Keene'ilt kaks kolmest järjest ja vahe on vaid üks punkt, 73:74.

Thomas sai neljanda veerandi alguses lõpuks esimese korvi mängust, aga Kalevi kaitse ei pea. Kaheksa minutit enne neljanda veerandi lõppu on kaotusseis 67:72.

Jälle kehv veerandaja lõpp, Kalev on kolme perioodi järel taga 59:68.

Nurger teeb neljanda vea ja täna veel nulli peal olev Devin Thomas naaseb platsile. Kalevi kaotusseis on 55:58.

Lätlane Leimanis, kes mängis aastate eest Valgas, tekitab Kalvile paksu pahandust. Tema arvel on juba 16 punkti. Kalev on viis minutit enne kolmanda veerandi lõppu 50:56 kaotusseisus.

Jõesaar toob viis punkti järjest ja olukord on hoopis parem. Tsmoki on veel 51:48 ees.

Tsmoki mängujuht Rob Lowery tabab kolmese, aga maandumise ajal lükkab jalad niimoodi ette, et saab Martin Dorbeki vastu ründevea. Sellist asja näeb korvpallis aina tihemini. See selleks, aga Kalev on nüüd juba päris halvas seisus, kaotusseis on 43:51.

Teine poolaaeg on alanud ja paraku mitte hästi. Tsmoki läheb kolme punktiga ette ja Jõesaar vastab... ässaga.

Statistikas on suurim erinevus lauapallides, kus Kalev on maas 12:19. See kajastub ka mängupildis - musklit ja sitkust on külalistel enam.

Jõesaar on Kalevile toonud 12 punkti ja 4 lauapalli, viskeid on ta tabanud kuuest viis. Keene'i arvel on 11 punkti ja Nurgeril 8 punkti. Tsmoki resultatiivseim on Toms Leimans 13 punktiga .

Seega tegi Tsmoki nelja ja poole minutiga 18:5 vahespurdi.

Esimese poolaja lõpuks tuli Tsmoki lätlase Toms Leimanise kaugvisete ning Salaši, Parahovski ja Klavs Cavarsi korvialuse võimutsemise tõttu Kalevile ohtlikult lähedale. Eesti klubi on 20 minuti järel ees vaid 43:42.

Marcus Keene'ilt 2+1 ja Kalev juhib juba 38:24!

Viimastel minutitel on Kalev korvi all hädas olnud ekscramolase Maksim Salašiga, kes on visanud kuus punkti ja on võtnud kolm lauapalli.

Hermet on teisel veerandil tabanud kaks kolmepunktiviset, Kalev on 30:24 ees. Poolajapausini on kuus ja pool minutit.

Kaitses tuleb Nurgeril ohjeldada aga tõelist Valgevene karu Artjom Parahovskit, kesliitus alles hiljuti Tsmokiga.

Jõesaar on Kalevile toonud üheksa punkti, hästi sekkus vahetusest ka Rauno Nurger, kelle arvel on kuus punkti.

Kalev teeb hea esimese veerandaja lõpu ja ja kümne minuti järel on seis 20:15 võõrustajate kasuks!

Viienädalase vigastuspausi lõpetanud Sten Sokk on samuti platsile tulnud.

Jõesaar on rünnakul olnud väga aktiivne, tema arvel on juba üheksa punkti Kalevi 12-st. Aga Tsmoki on seitsme minuti järel endiselt napilt ees, 13:12.

Jõesaar on nelja minutiga teinud kaks viga, aga jääb esialgu platsile. Tsmoki ees 10:5.

Tsmoki on esimestel rünnakul pääsenud headele viskekohtadele ja suurem osa neist on ka realiseeritud. Kalevi poolelt on korvi alt skoorinud Keene ja Jõesaar. Kaks ja pool minutit mängitud, Tsmoki juhib 7:4.

Mäng on alanud!

Kalev/Cramo algviisik: Marcus Keene, Martin Dorbek, Janari Jõesaar, Kregor Hermet, Devin Thomas

Kalevi uute tulijate ja vigaste seis on järgmine: Janari Jõesaar, Devin Thomas ja Sten Sokk teevad soojendust kaasa ja ilmselt mängivad, Chavaughn Lewis ja Maurice Kemp täna platsile ei jookse.

Tere õhtust Kalevi spordihallist! Kalev/Cramo ja Tsmoki mänguni on aega 15 minutit.