BLOGI JA FOTOD | Kalev/Cramo kaotas suletud uste taga Lokomotiv-Kubanile

Teisel poolajal oma paremuse maksma pannud Lokomotiv-Kubani poolel säras Sam Dekker, kes viskas 26 punkti ja võttis 11 lauapalli. Kalevi parim oli Janari Jõesaar 18 punktiga, Sacha Killeya-Jones ja Aigars Škele lisasid võrdselt 11 ning Kyle Vinales 10 silma. Kui külalismeeskond tabas kaugviskeid 41 %-ga, siis kalevlased 30%-ga.

Heas hoos Lokomotiv-Kuban on turniiritabelis kolmas 14 võidu ja 6 kaotusega, Kalev on play-offi piiril ehk kaheksas ning neil on kirjas 8 võitu ja 12 kaotust.

Kalev/Cramo korvpallimeeskonna mänedžeri Kaarel Sibula sõnul langetati otsus tühjade tribüünide ees mängimise osas seoses koroonaviiruse levikuga. „Otsusega, pidada mäng suletud uste taga, hoiame Eesti korvpallifännide tervist,“ selgitas ta.

„Tekkinud olukorras peavad kõik tegutsema vastutustundlikult ning tegema kõik selleks, et hoida ära viiruse leviku võimalusi.“

Kalev/Cramo - Lokomotiv-Kuban Lokomotiv-Kuban võitis 98:81. 81:95 Lokomotiv-Kubanile. Algab viimane minut. Parku on mäng kaotatud. 81:93. Kaks minutit jääb lõpuni. Kitsingu kolmesed ei lähe täna - seitsmest tabanud vaid üks. 81:91. Vinales tabab kaugelt. 78:91. Valus kolmene Lokomotiv-Kubani rünnakuaja viimasel sekundil. 2.27 lõpuni. 76:86. Neli ja pool minutit jääb lõpuni. 71:81. Škele tabab. 69:81. Vahe püsib. 66:79. Vinales annab meile veel võimaluse. 7.30 lõpuni. Juba 63:79... 63:77. Dekker jätkab pahanduse tegemist. Juba 62:75... https://sport.delfi.ee/news/korvpall/eesti/korvpalliliit-peatas-hooaja-teadmata-ajaks-suhtume-tekkinud-olukorda-taie-tosidusega?id=89212007 Kolmanda veerandi järel juhib Lokomotiv-Kuban 73:62. 62:71 Lokomotiv-Kubanile. 62:69. Dekker surus palli korvi. Seis 60:66. 56:64. Lokomotiv-Kuban on teinud lühikese ajaga 10:0 vahespurdi. 56:57. Fridzon vastas kahe kolmesega järjest. 56:54. Finke pani kolmese otsa. 53:51. Finke viis Kalevi pika vaheaja järel ette. Cotton eksis korvi alt ja tegi vea otsa. Kangur tegi neljanda vea. 51:51. Kangur toob tabloole viigi. 49:51. Kolmas veerand on alanud. Kalev on jõudnud kahe punkti kaugusele. Avapoolaeg kuulub Lokomotiv-Kubanile tulemusega 49:45. Jõesaar on toonud Kalevi parimana 14 punkti, Škele ja Killeya-Jonesi arvel on võrdselt 7 silma. 43:47. Finkelt kolmene. 40:47 külalistele. Minutiline mõtlemisaeg Kalevilt. 38:44. Külaliste edu püsib. 37:42. Vinales tabab. 35:40. Jõesaar tabab kaugelt. 32:40 küalistele. 32:37. Kurbaselt korv. Kalevilt mõtlemisaeg. 30:35. Jõesaarelt kaks punkti. 28:33. Killeya-Jones vähendab vahet. 24:31. Vastased nõelavad kaugviskega. 22:28 Lokomotiv-Kuban juhib. Teine veerand on alanud. Hetkel on punktiliidrid: Lokomotiv-Kuban on võitnud avaveerandi 26:21. 21:23. Jones toob kaks punkti. 19:21. Škele tabab kaugelt. 16.19. Vastased tabavad kaugviske. 16:16. Škele toob tabloole viigi. 14:16. Lokomotiv-Kubani napp edu püsib. 11:14. Jõesaar tabab kaugelt. 8:14 külalistele. 6:10. Kalev on siiani korvi all raskustes. 4:8. Külalised on pääsenud ette. 4:4. Jõesaar hoolitseb Kalevi skoori eest. Jõesaar avab skoori - seis 2:2. Mäng on alanud.