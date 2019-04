BLOGI JA FOTOD | Kalev sai VTB Ühisliigas magusa võidu otsese konkurendi Nižni Novgorodi üle

Kohtumist alustasid kalevlased tagasihoidlikult ja Nižni pääses juhtima 22:15. Kalev suutis veidi vahet vähendada ja esimene veerandaeg kaotati lõpuks 21:22. Teise veerandajaga suurendas Nižni Novgorod aga eduseisu ja poolajaks oldi ees 44:39.

Vaheajal tunnistas Kanal 12 eetris antud intervjuus ka Kalevi abitreener Indrek Reinbok, et meeskonnal jäi alguses energiast ja tahtest puudu. "Rünnakul prooviti individuaalselt olukordi lahendada, võistkondlik mäng puudus."

Pärast pausi sai Kalev oma mängu paremini käima. Kolmanda veerandaja keskel oli Kalevi edu juba 11 punkti, kui ees oldi 65:54. Enne viimast veerandit oli Kalev juhtimas 66:59. Külaliste jaoks läks olukorda kolmanda veerandaja keskel veelgi raskemaks, kui peatreener Zoran Lukic saadeti kohtunikega liiga tuliselt vaidlemise eest väljakult minema.

Neljandal veerandajal Kalev enam edu käest ei andnud ja lõpuks võeti 94:84 võit. Kodumeeskond näitas täna head tabamust kolmese joone tagant, kui kolmeseid tabati 14/24.

Kalevlaste suurimad punktitoojad olid leegionärid, kui Arnett Moultrie sai kirja 22, Chavaugn Lewis 19 ja Tony Wroten 21 punkti. Eestlastest resultatiivseim oli Kristjan Kitsing 12 punktiga.

Nižni eest tõi Ian Hummer 18 ja Vladimir Dragicevic 17 punkti.

Ehkki nii Kalevil kui Nižnil on 13 võitu ja 12 kaotust, on omavaheliste mängude tõttu edu Kalevil, kes hoiab tabelis seitsmendat kohta. Seitsmes koht aga siiski veel kindel pole. Kalevil on võimalus lõpetada koguni kuuendal kohal, ent samas võivad nad langeda kaheksandaks. Kõik selgub viimases voorus, kus Kalev võõrustab koduväljakul Krasnodari Lokomotiv-Kubani.

