BLOGI ja FOTOD | Himki seljatas kindlalt eestlastele toetunud Kalev/Cramo

Kalev/Cramo - Moskva oblasti Himki

63:86 - Mäng läbi! Himkile selge võit!

63:84 - Himki on vormistamas kindlat võitu. Käib viimane minut.

61:80 - Himki tüürib kindlalt võidu suunas. 2.56 lõpuni.

57:73 - Himki paneb agressiivsust juurde. Kalevlased jäävad pehmeks ning lasevad vahe suuremaks. Kalev/Cramo võtab aja maha ning Štelmahers teeb mängijate peale kõevamt häält.

57:69 - Kangurilt kolmene. Kalevlased võitlevad, kuid vahe püsib. Himki võtab kohe aja maha ning ei lase kalevlastel emotsiooni üles saada.

53:66 - kolmas veerandaeg läbi! Kalev/Cramo on justkui mängus sees, kuid Himki ei lase eestlastel ohtlikuks saada ning kontrollib kindlalt olukorda.

46:59 - Raieste paneb kolmese. Enne seda tabas kaugviske Kitsing. Himki võtab aja maha.

40:59 - Himki eduseis kasvab. 3.49 kolmanda veerandaja lõpuni.

37:50 - Jovici korvi järel Himki eduseis kasvab.

33:45 - Jovic viskab teise poolaja esimese korvi, kui teine poolaeg on kestnud ligemale kaks minutit.

Avapoolajal tõid Kalev/Cramo kasuks Jõesaar ja Kitsing 7 punkti. Sokk ja Škele lisasid 6 silma. Himki resultatiivseim oli avapoolajal lätlane Janis Timma 9 punktiga. Avapoolajal jäid kalevlased alla eelkõige visketabavusega. Kui Himki tabas täpselt pooled visked, siis kalevlaste tabavusprotsent oli 34.

33:43 - teine veerandaeg läbi. Nüüd on ees 15 minutit pausi.

1.46 teise veerandaja lõpuni.

33:40 - Sokk paneb kolmese ja hoiab Kalevit mängus.

30:40 - Kitsing surub võimsalt korvi alla ning hoiab vahet 10 silma peal.

28:38 - Himki venitab vahe taas 10 silma peale.

26:33 - Kalev/Cramo on pannud kaitses vunki juurde. Tundub, et Štelmahers on suutnud eestlased veidike kuumaks kütta. 4.47 teise veerandaja lõpuni.

22:33 - Himki on lükanud teise käigu sisse. 7.27 teise veerandaja lõpuni. Kalevlastel on kaitses jäänud agressiivsusest puudu.

22:23 - avaveerand läbi!

20:23 - Timma vise jääb rõnga peale seisma, kuid keegi seda ära ei löö. Lätlase vise vajub lõpuks siiski korvi. 1.31 avaveerandi lõpuni.

18:19 - Kitsingu tabavate vabavisete järel on vahe taas minimaalne.

13:15 - Himki saab mängu käima. Jerebko surub palli korvi ning Himki asub juhtima. Kalev/Cramo võtab aja maha. 4.17 avaveerandi lõpuni.

11:5 - Škele näitab osavust ja murrab korvi alla.

9:2 - Kitsing tabab nüüd ka veel kaugviske. Kalev/Cramo on alustanud suurepäraselt.

6:2 - Kurbas surub palli korvi ning lisab ka vabaviske.

3:2 - Soku kaugviske järel saab Cramo juhtima.

Pall on mängus!

Kalev/Cramo algkoosseis: Sokk, Škele, Kurbas, Kangur, Kitsing.