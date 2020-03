BC Kalev/Cramoga kohtunud Venemaa tippklubi pani end karantiini

"Kogu meeskond on kodus isolatsioonis," sõnas klubi president Andrei Vedišev. "Kõik tunnevad end hästi ja kellelgi viirusesümptomeid pole esinenud. Meeskonnale ja treeneritele tehakse siiski koroonaviiruse test."

Kalev/Cramo andis laupäeval teada, et ühel klubiliikmel avastati koroonaviirus. Nakatunu nime klubi mänedžer Kaarel Sibul avaldada ei soovinud. Küll aga kinnitas ta, et ühelgi teisel klubiliikmel ühtegi sümptomit ilmnenud pole. Veel pole teada, kuidas viirus meeskonnaliikmeni jõudis. "Oleme nii palju viimasel ajal ringi reisinud, et kahjuks pole aimugi, kust viirus võis tulla," sõnas Sibul laupäeval Delfile.

Kalev/Cramo ja Krasnodari Lokomotiv-Kubani vaheline matš Kalevi spordihoones peeti tühjade tribüünide ees. Venemaa tippklubi võitis mängu 98:81.

VTB Ühisliiga teatas reedel, et hooaeg on koroonaviiruse ohu tõttu ajutiselt peatatud.

