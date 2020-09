BC Kalev/Cramo jäi ootamatult ühest leegionärist ilma

Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask avaldas Delfile, et Coleman pidi naasma perekondlikel põhjustel kodumaale. "Ameerikas sattus tema vend haiglasse ja ta andis märku, et oleks vaja kiiresti sinna lennata. Eks vaatab, kuidas olukord kujuneb, kui tõsiselt tema vend end vigastas ja mis seal täpsemalt juhtus," rääkis Kask, kelle sõnul pole selge, kas ning millal Coleman Eestisse naaseb. "See võimalus jäi lahtiseks."

Seega kuulub hetkel võistkonna nimekirja kümme mängijat, sest hiljuti jäädi ilma ka Kristjan Kitsingust, kes liitus Leedu hiiu Rytasega. "Hoiame silmad lahti," rääkis Kask, et võistkonda otsitakse täiendusi juurde. "Kitsing on Rytase mees, seega pikkade osakonda oleks meil kedagi juurde vaja. Skaudid tegelevad hetkel sellega."

Missuguses seisus on läbirääkimised Kristjan Kanguriga? "Seda teemat hetkel ei kommenteeriks. Oleme suhelnud temaga ja läbirääkimised käivad," lisas Kask.