Aleksei Šved kiitis Läti korvpallurit: loodetavasti jääb ta meiega ka järgmiseks hooajaks

Olympiacose ridadesse kuuluv Timma liitus Himkiga tänavu märtsis laenulepingu alusel ning suutis Venemaal kohe suurepärast mängu näidata.

"Janisest on saanud meie meeskonna väga tähtis liige. Tal on suurepärane vise, seega otsin teda pidevalt. Ta võib mängu jooksul tabada 8-10 kolmest. Ma tahaks, et ta jääks meiega ka järgmiseks hooajaks," sõnas Šved Timm kohta ajalehele Izvestia.

26-aastane Timma jääb varbavigastuse tõttu VTB Ühisliiga finaalseeriast eemale. Himki kohtub seal suurfavoriidi Moskva CSKA-ga.